Schuldfrage nicht geklärt Oberstes US-Gericht stoppt Hinrichtung in Oklahoma

Das Oberste Gericht der USA hat am Freitag (Ortszeit) eine umstrittene Hinrichtung aufgeschoben. Die Richterinnen und Richter erklärten, sie wollten prüfen, ob der Berufungsantrag des Todeshäftlings Richard Glossip (60) zugelassen werden soll. Der Bundesstaat Oklahoma hatte die Hinrichtung für den 18. Mai festgesetzt. Das Oberste Gericht greift bei solchen Berufungsanträgen nur selten ein.

Dem Todesurteil zufolge stiftte Glossip 1997 seinen Arbeitskollegen Justin Sneed in einem Hotel in Oklahoma City an, den gemeinsamen Chef umzubringen. Sneed wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Glossip beteuert seine Unschuld und bezichtigt Sneed, ihn nur belastet zu haben, um der Todesstrafe zu entgehen.

Die Gnadenbehörde von Oklahoma entschied sich jedoch mit zwei zu zwei Stimmen gegen Glossips Gnadengesuch. Laut Gesetz kann in Oklahoma der Gouverneur nur begnadigen, wenn sich der Gnadenausschuss mehrheitlich für den Häftling ausspricht.

Selbst der Generalstaatsanwalt von Oklahoma, Gentner Drummond, hatte vor kurzem erklärt, Glossips Prozess sei nicht fair gewesen. „Nach gründlichen und ernsthaften Überlegungen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich die Verurteilung von Richard Glossip wegen Mordes und das Todesurteil nicht aufrechterhalten kann“, teilte Drummond in einer Erklärung mit.

Darin kündigte er an, dass er an diesem Tag einen Antrag an ein Berufungsgericht in Oklahoma stellen würde, das Urteil aufzuheben und den Fall an das Bundesbezirksgericht zurückzuverweisen.

„Damit will ich nicht sagen, dass ich an seine Unschuld glaube. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, dass die Bürger von Oklahoma das absolute Vertrauen haben, dass die Todesstrafe fair und mit Sicherheit vollstreckt wird“, fügte Drummond hinzu.

Glossip stand bereits 2015 kurz vor der Exekution. Damals hatte die Gouverneurin von Oklahoma wenige Minuten vor dem Termin angeordnet, die Wirkung und die Rechtmäßigkeit des für die Hinrichtung vorgesehenen Giftcocktails zu überprüfen.

Don Knight, ein Anwalt von Glossip, begrüßte das Vorgehen des Gerichts. „Wir sind dem Obersten Gerichtshof der USA sehr dankbar, dass er das Richtige getan hat, indem er die unrechtmäßige Hinrichtung von Richard Glossip gestoppt hat“, sagte Knight.

„Es gibt nichts Erschütternderes als den Gedanken, einen Mann hinzurichten, von dem der Staat jetzt zugibt, dass er nie einen fairen Prozess erhalten hat. Zum Glück ist Mr. Glossip vorerst außer Gefahr.“

Eine separate, unabhängige Untersuchung, die letztes Jahr von der Anwaltskanzlei Reed Smith auf Ersuchen der Gesetzgeber von Oklahoma durchgeführt wurde, hat ebenfalls ernsthafte Bedenken bezüglich Glossips Fall und Verurteilung geäußert.

Das Berufungsgericht von Oklahoma bestätigte am 20. April Glossips Verurteilung wegen Mordes und wies damit Drummonds Antrag zurück. Der Begnadigungs- und Bewährungsausschuss von Oklahoma lehnte es am 26. April ab, ein Gnadengesuch einzureichen, als das Gremium mit 2:2 Stimmen unentschieden entschied.

Drummond sagte in seinem Gerichtsantrag, dass Glossips Verurteilung aufgrund von Problemen mit den Beweisen in dem Fall aufgehoben werden sollte, einschließlich der Tatsache, dass Sneed die Geschworenen über seinen psychiatrischen Zustand zum Zeitpunkt des Mordes getäuscht hat.

Glossip hat vor dem Obersten Gerichtshof Berufung eingelegt und seine Verurteilung unter anderem deshalb angefochten, weil die Staatsanwaltschaft es versäumt hat, dem Verteidiger von Glossip Beweise über Sneed auszuhändigen. (epd, Reuters)