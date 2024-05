Russland attackiert Zivilisten Schwere Kämpfe im Nordosten der Ukraine – wird Charkiw das neue Aleppo?

Nur noch etwa 30 Kilometer – dann steht Russlands Armee offenbar in Charkiw. Bislang können Kiews Truppen sie aufhalten, doch Moskau erhöht die Luftangriffe.

Seit mehreren Monaten schon greift Russland die Millionenstadt fast täglich mit Lenkbomben und C 300 Boden-Luft-Raketensystemen an. Doch während Ende März vor allem die Energieinfrastruktur angegriffen wurde, haben sich Russlands Militär nun neue Ziele gesucht: Wohngebäude und Unternehmen. Ein Albtraum für die Zivilisten dort.

Luftabwehrsysteme können nicht vollständig schützen

Laut Illya Jewlasch, dem Pressesprecher der ukrainischen Luftstreitkräfte, könnten selbst die von der Ukraine geforderten zusätzlichen Patriot-Systeme die Grenzstadt nicht vollständig schützen, da S-300-Raketen, die vom russischen Territorium Belgorod aus abgefeuert werden, wegen der kurzen Annäherungszeit nur schwer abgeschossen werden können.

Außerdem besteht ein hohes Risiko, dass der Patriot dabei zerstört würde: „Gerade in der Nähe von Charkiw erfordert der Einsatz solcher Waffen besondere Kompetenz und Fähigkeiten. Denn in der Region befinden sich permanent Dutzende russischer Drohnen.“

Da es ihnen nicht gelang, die Stadt sofort einzunehmen, zerstörten sie sie gezielt. Sergij Grabskyj, Militärexperte und Oberst der ukrainischen Reserve-Streitkräfte

Der Militärexperte Sergij Grabskyj sieht bei den aktuellen Luftangriffen auf Charkiw eine Parallele zum syrischen Aleppo, das die Streitkräfte von Baschar al-Assad 2016 mit Unterstützung der Russen schwer bombardierten.

„Da es ihnen nicht gelang, die Stadt sofort einzunehmen, zerstörten sie sie gezielt“, sagt er dem Tagesspiegel. Damals hätten die Militärs zunächst ein Viertel zur Warnung für die Bewohner der benachbarten Viertel angegriffen, dann die anderen Viertel, erinnert er. Schließlich machten sie die gesamte Stadt dem Erdboden gleich.

Seit Januar, sagt Gouverneur Oleg Synegubow, habe Charkiw 1700 Angriffe erlebt. Trotzdem sei die Lage laut Grabskyj aktuell noch nicht so schlimm wie einst in Aleppo, weil die ukrainischen Truppen dort heftigen Widerstand leisten würden. „Russland hat Angst, sich der Stadt zu nähern, versucht aber mit allen ihm zur Verfügung stehenden Kräften und Mitteln vorzudringen und sie unbewohnbar zu machen“, meint er.

Sergij Grabskyj ist Militärexperte und Oberst der Reserve der Streitkräfte der Ukraine. Er nahm an friedenserhaltenden Missionen im Kosovo und im Irak teil.

Ein Angriff wird besonders im Gedächtnis von Charkiw bleiben: Am 23. März wurde die Druckerei des Vivat-Verlags zerstört. 50.000 Bücher verbrannten.

Die Stadt ist berühmt für seinen Buchdruck: 70 Prozent aller ukrainischen Verlage befinden sich dort, die ihre Arbeit trotz des Krieges aufrechterhalten. So weit es geht.

Viele Teile Charkiws liegen nach Raketenangriffen in Trümmern. © dpa/Nicolas Cleuet

Die Charkiwer Herausgeber hätten in Erwägung gezogen, ihre Firmen an einen sicheren Ort zu verlegen, berichtet Oleksandr Krasovytskyy, Generaldirektor eines anderen großen Verlags, Folio. Wenn man den Wunsch und die finanziellen Mittel hätte, könnte man eine Großdruckerei theoretisch innerhalb von vier bis fünf Monaten umsiedeln.

Die Menschen leben stoisch weiter

„Aber es gibt mehrere Fragen, die sich hier stellen und schwer zu beantworten sind: Woher bekommen wir qualifizierte Mechaniker, um die Ausrüstung wieder in Betrieb zu nehmen? Wer wird an dem neuen Ort arbeiten und wovon werden unsere Mitarbeiter ihre Familien ernähren, wenn sie ihre Arbeitsplätze in Charkiw verlören?“

Der Herausgeber hält die Bewohner Charkiws, sich eingeschlossen, für Fatalisten, die versuchen, unter dem russischen Beschuss stoisch weiterzuleben und oftmals nicht einmal „in die Luftschutzbunker gehen“.

Er persönlich glaubt nicht, dass die Russen in Charkiw einmarschieren können, so wie er auch 2022 nicht daran geglaubt hat, als die russische Armee noch näher an die Stadt herankam als jetzt.

Viele der Geflüchteten werden sofort zurückkehren, wenn die Intensität des Beschusses nachlässt. Oleksandr Krasovytskyj, Generaldirektor eines Charkiwer Verlags

Zugleich gibt Krasovytskyj zu, dass eine gewisse Anzahl von Einwohnern Charkiws bereits auf der Flucht sei. Dabei handele es sich vor allem um Frauen und Kinder sowie um Männer, die die Möglichkeit hätten, in sichereren Regionen der Ukraine aus der Ferne zu arbeiten. Er ist sich aber sicher: „Viele der Geflüchteten werden sofort zurückkehren, wenn die Intensität des Beschusses nachlässt.“

Noch 30 Kilometer bis zum Stadtzentrum

Aktuell versucht die ukrainische Armee, die russische Offensive auf das Dorf Lyptsi, das 30 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt liegt, aufzuhalten. Diese Schlacht könnte entscheidend sein: Wenn Russland die Kontrolle über das Dorf übernimmt, könnte die Сharkiw nicht nur in die Reichweite von Bomben und Kurzstreckenraketen, sondern auch von russischer Artillerie geraten.

Der ukrainische Geheimdienst ist jedoch der Ansicht, dass die russischen Operationen im Norden der Region Charkiw nicht den Beginn einer Operation zur Einnahme der Stadt bedeuten. „Was wir jetzt sehen, ist eine Grenzoperation, keine Offensive auf Charkiw“, sagte Geheimdienstsprecher Andrij Jusov, im ukrainischen Fernsehen.

Anfang April befanden sich insgesamt etwa 30.000 russische Soldaten auf dem Gebiet der Oblaste Belgorod und Kursk, die an die Oblast Charkiw grenzen.

Vor einem Monat zog das russische Kommando jedoch zusätzliche Reserven an die Grenze und schuf eine neue Angriffsgruppe Nord, die am 10. Mai schließlich eine Offensive gegen die Region Charkiw begann. Seitdem ist sie an zwei Frontabschnitten bis zu 10 Kilometer tief in ukrainisches Gebiet vorgedrungen.

Wir wissen, wie viele Züge es geben wird, wann sie abfahren werden und wohin sie unsere Leute bringen. Oleg Synegubow, Gouverneur der Region Charkiw über eine mögliche Evakuierung

Der Militärexperte Sergij Grabskyj sieht eindeutige Versuche der russischen Armee, die Offensive weiterzuentwickeln, hält das Potenzial aber noch für unzureichend. Russlands Armee habe im Gebiet von Charkiw eine Streitmacht von 50.000 Soldaten konzentriert, bräuchte aber nach Ansicht von Militäranalysten etwa 200.000 Soldaten, um die zweitgrößte ukrainische Stadt einzunehmen.

Zum Vergleich: In der Region Donezk stehen nach Angaben von Grabsky derzeit rund 270.000 russische Soldaten. „Sie haben sich noch nicht einmal der Hauptverteidigungslinie von Charkiw genähert“, sagt Grabsky.

Trotzdem, erklärte der Charkiwer Gouverneur Oleg Synegubow am Freitag dem ukrainischen Onlinemedium „Ukrainska Prawda“, gebe es einen Evakuierungsplan: „Wir wissen, wie viele Züge es geben wird, wann sie abfahren werden und wohin sie unsere Leute bringen.“