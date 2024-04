Tagesspiegel Plus Seit Montag nutzt auch Kanzler Scholz die App : „Chinas Regierung verdeutlicht, dass sie Einfluss auf Tiktok hat“

Um mehr junge Menschen in Deutschland zu erreichen, will die Bundesregierung auf Tiktok Einblick in die Arbeit von Kanzler Olaf Scholz geben. Eine Expertin erklärt, warum die App umstritten ist.