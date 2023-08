Söldnergruppe ohne Anführer Was wird jetzt aus der Wagner-Armee?

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstagabend indirekt den Tod des Söldner-Chefs Jewgeni Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz bestätigt. Putin bezeichnete in einer im Fernsehen übertragenen Sitzung Prigoschin als einen „Mann mit einem komplizierten Schicksal, der in seinem Leben schwere Fehler begangen hat, aber die notwendigen Ergebnisse erzielte“.