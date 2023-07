Steht Spanien vor einem Richtungswechsel? Bald könnten Rechtsextreme mitregieren

Am Sonntag entscheiden die Bürger, ob sie am Montag im Jahr 2023 oder in der Vergangenheit aufwachen“, sagt Pedro Sánchez und schaut dabei in die Fernsehkamera. Am vergangenen Mittwochabend debattierte Spaniens sozialdemokratischer Ministerpräsident mit den Spitzenkandidaten von Linken und Rechtspopulisten.