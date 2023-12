Straflager „Polarwolf“ Alexej Nawalny – isoliert in der Arktis

Die Temperaturen liegen in diesen Tagen nur knapp unter dem Gefrierpunkt in Charp. Bisher ist der Winter in der kleinen Ortschaft in der Waldtundra rund 60 Kilometer nördlich des Polarkreises ungewöhnlich mild. Alexej Nawalny, der Widersacher Wladimir Putins, ist dort in dieser Woche im Straflager „Polarwolf“ wieder aufgetaucht, nachdem er fast drei Wochen aus der Öffentlichkeit verschwunden war.