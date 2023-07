Sturm auf schwedische Botschaft in Bagdad Die Rückkehr des Klerikers al-Sadr auf die politische Bühne

Mitten in der Nacht tauchten hunderte Demonstranten vor der schwedischen Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad auf, kletterten über Absperrungen und setzten das Gebäude in Brand. „Ja zum Koran“, skandierten sie.

Mit der Botschaftsbesetzung in der Nacht zum Donnerstag protestierten sie gegen eine geplante Koranverbrennung in Stockholm. Sicherheitskräfte brauchten mehrere Stunden, um die Angreifer zu vertreiben.

Was wie ein spontaner Ausbruch religiöser Wut aussah, war in Wirklichkeit eine Wahlkampfaktion. Der schiitische Prediger und Populist Moqtada al-Sadr signalisierte damit sein Comeback in die irakische Politik.

Irakischer Regierungschef unter Druck

Einige der Demonstranten in Bagdad trugen Bilder von al-Sadr. Der 48-jährige Geistliche ist Anführer einer Bewegung von Millionen Irakern, die ihm treu ergeben sind, und Chef einer Miliz.

Mit dem Sturm auf die Botschaft blamierte al-Sadr nun die irakische Regierung, die von der Aktion genauso überrascht wurde wie die schwedischen Diplomaten. Per Twitter forderte er Ministerpräsident Mohammed Shia al-Sudani zu einer entschiedenen Reaktion auf die Schändungen des Koran in Schweden auf.

Al-Sudani verurteilte den Angriff auf die Botschaft, verwies laut schwedischen Medien aber den schwedischen Botschafter des Landes. Am Nachmittag berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, dass der Irak seinen diplomatischen Vertreter aus Stockholm abziehen wird.

Unterdessen hat der irakische Flüchtling Salwan Momika am Donnerstagnachmittag bei einer Demonstration in Schweden zwar auf ein Exemplar des Koran getreten und ihn zerstört. Er hat die heilige Schrift der Muslime aber nicht wie angekündigt verbrannt.

Sohn eines verehrten Großayatollahs

Al-Sadr ist ein Sohn des Großajatollahs Mohammed Sadeq al-Sadr, der 1999 vom Regime des Diktators Saddam Hussein getötet wurde und noch heute von vielen Irakern verehrt wird. Der junge al-Sadr machte sich zunächst mit dem Widerstand seiner Miliz gegen die US-Besatzungstruppen nach der Invasion von 2003 einen Namen.

Später konzentrierte sich jedoch auf den Kampf gegen den Einfluss des Nachbarn Iran im Irak. Im Jahr 2019 schloss sich al-Sadrs Bewegung landesweiten Protesten gegen die Korruption in der irakischen Politik an, die zum Sturz der damaligen Regierung führten.

Bei den Wahlen 2018 und 2021 wurde die Bewegung stärkste Kraft im irakischen Parlament. Al-Sadr scheiterte aber mit der Bildung einer Regierung und verkündete im vorigen Jahr seinen Rückzug aus der Politik.

Al-Sadr aktiviert seine Basis im Dienst seiner politischen und religiösen Ziele. Joe Macaron, Nahost-Experte und früherer UN-Berater

Nun hat er seine Meinung geändert. Sadr habe sich schon häufiger aus der Politik verabschiedet, um wenig später eine Kehrtwende einzuleiten, schrieb die Nahost-Expertin Geneive Abdo in einer Analyse für die US-Denkfabrik AGSIW. Auch diesmal sei seine Rückkehr in die Politik „unausweichlich“, schrieb sie vor dem Sturm auf die schwedische Botschaft.

Sadr setze Straßenproteste seiner Anhänger als politischen Hebel ein. Sein erstes Ziel sind die Regionalwahlen Ende des Jahres. Zudem fordert er vorgezogene Neuwahlen zum irakischen Parlament; turnusgemäß stehen 2025 Neuwahlen an.

„Al-Sadr aktiviert seine Basis im Dienst seiner politischen und religiösen Ziele“, sagt Joe Macaron, Nahost-Experte und früherer UN-Berater mit Sitz in Paris. Al-Sadrs Pläne hätten Bedeutung über den Irak hinaus, weil er immer auch den iranischen Einfluss im Irak im Auge habe, sagte Macaron dem Tagesspiegel. Das bringt ihn auf Konfrontationskurs zu pro-iranischen Kräften. Der Sturm auf die schwedische Botschaft in Bagdad könnte der Anfang neuer Unruhen im Irak gewesen sein.

Stockholm bestellt irakischen Botschafter ein

Der Regierung in Stockholm zufolge sind alle Mitarbeiter der Botschaft rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden. In einer ersten Reaktion am Donnerstagmittag verurteilte Schwedens Außenminister Tobias Billström den Angriff „aufs Schärfste“.

„Es ist klar, dass die irakischen Behörden ihrer Verantwortung nicht ernsthaft nachgekommen sind“, hieß es in einer Pressemitteilung. Um „Schwedens Bestürzung Ausdruck zu verleihen“ wurde der irakische Topdiplomat ins Stockholmer Ministerium bestellt.

Salwan Momika hält am Donnerstagmorgen eine Kopie des Korans hoch, gemeinsam mit einer irakischen Fahne. Am Donnerstag nachmittag trampelte er vor der irakischen Botschaft auf dem Koran herum, verbannte ihn aber zunächst nicht. © dpa/OSCAR OLSSON

Wieder ist der irakische Flüchtling Salwan Momika Initiator der ursprünglich geplanten Koranverbrennung. Er hatte bereits bereits vor drei Wochen vor der Großen Moschee in Stockholm Seiten aus dem Koran gerissen, ihn mit Speck belegt – Schweinefleisch gilt Muslimen als unrein – und verbrannt.

Momika ist Assyrer, welche den größten Teil der Christen in Irak stellen. Als die sunnitische Terrororganisation Al Qaida in Irak zur Christenverfolgung aufrief, war Salwan 20 Jahre alt. Viele Christen flohen in Momikas Heimatstadt Karakosch, ihre Einwohnerzahl stieg 15.000 auf über 40.000 Einwohner.

Momika gründete Miliz zum Kampf gegen den IS

Momika wurde Wachmann im Hauptquartier der Assyrischen Demokratischen Partei. Im August 2014 nahm der sogenannte Islamische Staat die Stadt ein und Momika schloss sich den Schiitenmilizen an, die den IS bekämpften.

Er gründete eine bewaffnete Christenfraktion – Suqur al-Suryan – im Verbund mit der Volksmobilitätsfront, die mit iranischer Unterstützung gegen die sunnitischen Extremisten kämpfte. Während er anfangs noch den iranisch dominierten Milizenführern huldigte, was Videos und Tweets beweisen, kam Momika später zunehmend in Konflikt mit ihnen.

2018 kam er nach Schweden. Er selbst gab in einem Video einen Tag nach der Koranverbrennung Ende Juni Auskunft über seine Motive. So richteten sich seine Aktionen gegen die religiösen Hardliner der Schiiten.

Er klagt den Iran an, seit Jahren sein Land auszubeuten, Geld und Öl zu stehlen und die Menschen zu unterdrücken.

„Darauf habt ihr nur leere Worte“, rechnet er mit seinen Landsleuten ab, „ihr seid feige“. Er gibt an, von Moqtada al-Sadr, dem mächtigen schiitischen Kleriker in Irak bedroht worden zu sein.