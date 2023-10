Transportstruktur, Waffenlager, Kommandozentrale Wie die Hamas ihr Tunnelnetzwerk im Krieg mit Israel nutzt

Die „Metro von Gaza“ – so nennen israelische Verteidigungsexperten das Tunnelnetzwerk der Hamas. Wie der amerikanische Fernsehsender „CNN“ berichtet, gibt es neben Tunneln, die Waren aus Ägypten in den Gazastreifen schmuggeln oder aus dem Gazastreifen in israelisches Gebiet führen, ein weitverzweigtes unterirdisches System unter Gaza.

In diesen Tunneln werden Güter transportiert, Waffen und Munition gelagert und sie beherbergen die Kommandozentralen der Hamas. Das alles außerhalb der Reichweite israelischer Aufklärungsdrohnen und -flugzeuge, berichtet CNN. Das Tunnelsystem spielte bereits beim Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 eine wichtige Rolle, da Hamas-Kämpfer so auf israelisches Gebiet gelangten.

Es ist ein gigantisches Netzwerk von Tunneln in einem recht kleinen Gebiet. Daphne Richemond-Barak, Professorin an der israelischen Reichman University

„Es ist ein sehr verschachteltes, sehr großes – gigantisches – Netzwerk von Tunneln in einem recht kleinen Gebiet“, wird Daphne Richemond-Barak, Professorin der israelischen Reichman University und Expertin für Kriegsführung im Untergrund, von CNN zitiert.

2021 erklärten die Hamas, ein Tunnelgeflecht über 500 Kilometer gebaut zu haben, wobei unklar ist, ob diese Angabe der Wahrheit entspricht. Zum Vergleich: Das Berliner U-Bahnnetz hat eine Gesamtlänge von nur rund 145 Kilometern.

Wie entstand die „Metro von Gaza“?

Bereits seit den 1990er-Jahren entstanden Tunnel zwischen Gaza und Ägypten für den Schmuggel von Gütern. Seit der 2007 von Ägypten und Israel gemeinsam verhängten Blockade, die eine Einfuhr militärischer Güter verhindern soll, hat sich ein verzweigtes Tunnelsystem zur Versorgung der Bevölkerung entwickelt. Die Hamas nutzt das Tunnelsystem für ihre eigenen Zwecke und baute es weiter aus.

Wie viel die Hamas in den Ausbau des Tunnelnetzwerks investiert haben, ist unklar. Experten gehen laut CNN nicht davon aus, dass sie über Maschinen verfügen, die normalerweise zum Bau von Tunneln eingesetzt werden. Stattdessen sollen die Tunnel mit einfachsten Mitteln gegraben und anschließend mit Beton verstärkt worden sein. Einige sind mit Elektrizität ausgestattet. Die Eingänge liegen oft in zivilen Gebäuden, in Privathäusern, Schulen und öffentlichen Gebäuden.

Israel wirft den Hamas seit langem vor, den Beton, der für den Bau ziviler Gebäude und Einrichtungen bestimmt sei, für den Tunnel zu nutzen, berichtet CNN.

Was macht das Tunnelnetzwerk der Hamas so besonders?

Tunnel werden seit Tausenden von Jahren zur Kriegsführung genutzt. Im Vietnam-Krieg nutzten die Vietcong ihr unterirdisches „Spinnennetz“ als Rückzugsort und Ausgangspunkt für Guerilla-Attacken. Al-Qaida verschanzte sich in den Bergen Afghanistans in einem Netzwerk von Höhlen und Tunneln. Und auch der Islamische Staat nutzte Tunnel als Schlafplätze und Lagerorte.

Was die „Metro von Gaza“ jedoch von vergleichbaren Tunnelsystemen unterscheidet, ist ihre Lage unterhalb eines der am dichtesten besiedelten Gebiete weltweit. Mehr als zwei Millionen Menschen leben im Gazastreifen auf einer Fläche von nur 360 Quadratkilometern.

„Es ist immer schwierig, mit Tunneln umzugehen (...), sogar wenn sie sich in Berggegenden befinden, aber wenn sie sich in städtischen Gebieten befinden, ist alles viel komplizierter“, sagt Expertin Richemond-Barak im Gespräch mit CNN.

Die Aufnahme von 2014 zeigt einen Tunnel im Gazastreifen nahe der Grenze zum Süden Israels, der von israelischen Einsatzkräften entdeckt wurde. © dpa/ISRAELI DEFENSE FORCES

Was bedeuten die Tunnel für Israels mögliche Bodenoffensive?

Die israelische Armee stellt das Tunnelsystem der Hamas bei ihrer geplanten Bodenoffensive vor große Schwierigkeiten: Die Tunnel geben der radikalen Gruppe einen asymmetrischen Vorteil, der die technologische Überlegenheit der israelischen Streitkräfte relativiert, erklärt CNN. Viele der Tunnel sollen außerdem unter Wohngebäuden liegen, in denen Zivilisten wohnen.

Erschwert wird die Situation weiter durch die Geiseln, darunter auch ausländische Staatsbürger, die die Hamas möglicherweise in den Tunneln versteckt und so als menschliche Schutzschilde benutzt.

Die Expertin für Kriegsführung im Untergrund, Daphne Richemond-Barak, erklärt gegenüber CNN, dass Bombardierungen meist der effektivste Weg seien, um Tunnelsysteme zu zerstören. Aber diese würden Zivilisten gefährden. „Es gibt keine narrensichere Lösung im Umgang mit der Bedrohung aus Tunneln“, sagt Richemond-Barak.

Es wird erwartet, dass die israelischen Streitkräfte in einer möglichen Bodenoffensive in Gaza die Zerstörung der Tunnel anstreben. 2014 war die Zerstörung der Hamas-Tunnel erklärtes Ziel der israelischen Bodenoffensive in Gaza.