Tunnelschacht, Gewehre, Augenzeugenberichte Israel auf der Suche nach Beweisen – wie die Hamas das Al-Schifa-Krankenhaus nutzte

Ein Mann wird auf einem Krankenhausbett mit einer sichtbar blutenden Wunde am Bein in einen Raum geschoben, ein anderer wird von einer Gruppe offenbar aufgeregter Männer durch den Gang gezerrt – diese Aufnahmen sollen von der Überwachungskamera des Al-Schifa-Krankenhauses stammen und zwei Geiseln zeigen, die am 7. Oktober in die größte Klinik im Gazastreifen gebracht wurden. Das israelische Militär hat die Videos auf der Nachrichtenplattform X geteilt.

Dazu heißt es: „Diese Erkenntnisse beweisen, dass die Terrororganisation Hamas den Komplex des Schifa-Krankenhauses am Tag des Massakers als terroristische Infrastruktur nutzte.“

Und genau darum geht es der israelischen Regierung. Sie ist davon überzeugt, dass die Hamas das Krankenhaus als Kommandozentrale für ihre Operationen und Waffenversteck benutzte. Untermauert werden die Aussagen von den Geheimdiensten der USA.

Seit vergangener Woche durchkämen israelische Streitkräfte das Klinik-Gebäude, um Beweise zu sichern und sie der Welt zu präsentieren. Denn die Frage, ob Soldaten eine Klinik mit Verletzten und Schutzsuchende stürmen dürfen, ist heikel. Man müsse mehr als Gewehre finden, sagte jüngst Christoph Safferling, Professor für Strafrecht und Völkerrecht. „Es muss schon eine eindeutige militärische Nutzung des Krankenhauses sein.“

Ein Tunnel wurde entdeckt, aber wohin führt er?

Die israelische Regierung steht nun unter Druck, das zu beweisen und zu zeigen, dass sie keinen Einsatz gegen Zivilistinnen und Zivilisten führt, wie es ihr die radikal-islamische Hamas, propalästinensische Organisationen und andere Kritikerinnen und Kritiker vorwerfen. Kein einfaches Unterfangen, die Gegenseite weist alle Vorwürfe zurück, das Netz ist voll mit Propaganda. Und viele Beweise könnte die Hamas bei ihrer Flucht aus dem Krankenhaus vernichtet haben. Israels Armee versucht mit einer Offensive an Informationen und Bildern dagegenzuhalten.

„Glauben Sie uns immer noch nicht? Überzeugen Sie sich selbst von den Beweisen des internationalen Sprechers.“ So wird eines der neuesten Videos angekündigt, mit denen Israel nachweisen will, dass die Hamas von der Klinik aus Aktionen durchführte und sie samt Personal und Patienten als Schutzschild missbrauchte.

Daniel Hagari, Sprecher der israelischen Armee, erklärte schon vor einem Monat, dass die Terrorgruppe Raketenangriffe und Operationen von Bunkern unter dem Krankenhausgebäude aus organisiere. Die unterirdischen Räume seien mit dem Tunnelnetz verbunden, das die Hamas unter Gaza-Stadt gegraben habe. Hamas habe eine ihrer Zentralen in dem Gebäudekomplex, erklärte er weiter.

Bei ihren Durchsuchungen haben die israelischen Soldaten gleich mehrere Ak-47-Sturmgewehre (Kalaschnikows), Munition und Granaten im Gebäude gefunden. In einem Video zeigt ein Soldat auf Waffen, die hinter einem MRT-Scanner versteckt waren.

Die israelische Armee will den Eingang eines Tunnels unter dem Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza entdeckt und freigelegt haben. © AFP/-

In einer am Sonntag veröffentlichten Aufnahme wird ein Schacht gezeigt, den die Armee freigelegt haben will. Er führe zu einem Tunnel, der sich zehn Meter unter dem Krankenhauskomplex befinde und rund 55 Meter lang sei, heißt es. Im Video wird eine ferngesteuerte Kamera in den Tunnel hinabgelassen. Vorbei an Wendeltreppen, führt sie einen weiter in den Tunnel, zeigt Innenansichten und am Ende eine Türe, die explosionssicher sein soll und ein Schussloch hat.

Wohin der Tunnel genau führt, ist nicht bekannt. Die israelische Armee erklärte, sie hätten die Tür wegen möglicher Sprengfallen noch nicht geöffnet. „Diese Art von Tür wird von der Hamas-Terrororganisation benutzt, um die israelischen Streitkräfte daran zu hindern, die Kommandozentralen und die unterirdischen Anlagen der Hamas zu betreten“, erklärten sie. Ingenieure suchen nun nach Wegen, um sie sicher zu öffnen – zum Schutz der israelischen Soldaten und möglicherweise auch der Geiseln, heißt es.

Wir glauben, dass es in diesem Gebiet einen Gazastreifen unter dem Gazastreifen gibt. Ein Oberstleutnant der israelischen Armee, der anonym bleiben will

Das Tunnelnetzwerk der Hamas ist ein weit verzweigtes und komplexes unterirdisches System. Genutzt wird es für den Schmuggel und Transport von Waren und Waffen. „Wir glauben, dass es in diesem Gebiet einen Gazastreifen unter dem Gazastreifen gibt“, erklärte ein Oberstleutnant, der seit dem Einmarsch der israelischen Bodentruppen im Gazastreifen kämpft, gegenüber einem Reporter der „Washington Post“.

Der Reporter war einer der wenigen Journalisten, der am vergangenen Donnerstag in Begleitung der israelischen Streitkräfte in den Gazastreifen fahren konnte. Die Bedingung: Seine Zeitung durfte keine Standorte oder Details bestimmter militärischer Operationen und Ausrüstungen veröffentlichen. Dafür wurde ihm ein 60-sekündiger Blick in den steil abfallenden Tunnelschacht gewährt, den die Armee freigelegt hatte.

Das Al-Schifa-Krankenhaus bekam er ebenfalls zu sehen: „Im Hauptgebäude leuchtete ein Fenster, und im Notfalltrakt leuchteten noch mehr. Etwa hundert Meter von diesen Gebäuden entfernt betraten wir durch eine gesprengte Wand den Versorgungsbereich des Krankenhauses, ohne einen von den Hunderten Patienten und Pflegern zu sehen, die sich noch auf den Stationen befanden.“

Frühgeborene, die aus dem Al Schifa-Krankenhaus evakuiert wurden, liegen in einem Krankenwagen. © REUTERS/Hatem Khaled

291 Patienten und 25 medizinische Mitarbeiter befänden sich derzeit noch in der Klinik, meldete die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die das Krankenhaus nach einem Rundgang am Samstag als „Todeszone“ bezeichnete. Immerhin: 31 Frühgeborene wurden an diesem Montag evakuiert.

Wie viel Infrastruktur hat die Hamas in der Klinik?

Was abseits der medizinischen Versorgung genau im Krankenhaus vor sich ging, lässt sich bisher nicht zweifelsfrei sagen. Es ist kein Geheimnis, dass die Hamas Krankenhäuser und zivile Einrichtungen nutzt, um von dort aus zu operieren. Auch zum Al Schifa-Krankenhaus gab es in der Geschichte des fortlaufenden Konflikts immer wieder Hinweise und Augenzeugenberichte.

2008 schrieb die New York Times von bewaffneten Hamas-Soldaten in den Gängen. 2014 wurde bereits angenommen, dass sie es als „Operationsbasis“ nutze, sagte jüngst Dave Harden, ehemaliger Direktor der größten US-Organisation für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe (USAID). Auch die Hilfsorganisation Amnesty International berichtet damals, dass die Hamas im Keller des Krankenhauses entführte Menschen festhält und foltert.

Mir wurde gesagt, dass es einen Teil des Krankenhauses gebe, dem ich mich nicht nähern dürfe, und dass, wenn ich es doch täte, die Gefahr bestünde, dass ich erschossen würde. Britischer Arzt, der vor drei Jahren im Al-Schifa arbeitete

Ein britischer Arzt sprach kürzlich mit dem englischsprachigen Kanal des französischen Senders France24. Er erklärte, dass es Bereiche des Krankenhauses gegeben habe, in die er nicht gehen konnte, weil er sonst erschossen worden wäre. Der Mann, dessen Name nicht veröffentlicht werden sollte, hat vor drei Jahren mehrere Monate im Al-Schifa und in anderen Krankenhäusern in Gaza und im Westjordanland gearbeitet.

„Als ich zum ersten Mal gefragt wurde, ob ich dort (im Schifa, Anm.) arbeiten wolle, wurde mir gesagt, dass es einen Teil des Krankenhauses gebe, dem ich mich nicht nähern dürfe, und dass, wenn ich es doch täte, die Gefahr bestünde, dass ich erschossen würde“, wird er zitiert. Der Arzt befolgte die Anweisungen, sah aber dennoch „einige zwielichtige Gestalten, die nicht aus dem medizinischen Bereich stammten, die ganze Zeit ein- und ausgehen. Es war eine Station, die in einen Keller führte.“

Verängstigtes Personal und Türsteher mit Waffen

Das medizinische Personal im Krankenhaus sei wiederum sehr freundlich und zuvorkommend gewesen, berichtete er. Über die Hamas wurde nur in leisen Tönen gesprochen. „Wissen Sie, die Leute waren wirklich verängstigt“, sagte er.

Einen ähnlichen Bericht lieferte ein italienischer Journalist, der 2009 nach der israelischen Operation „Gegossenes Blei“ Krankenhäuser im Gazastreifen besuchte, um verwundete Mitglieder der mit der Hamas konkurrierenden Fatah zu interviewen. Er sei damals im Schifa gewesen und habe sich dort verirrt. Irgendwann sei er in einem unterirdischen Stockwerk gelandet und stand vor zwei bewaffneten Hamas-Männern in Militärkleidung, die ihm sagten, er solle verschwinden.

„Mehrere palästinensische Quellen, mit denen ich später sprach, bestätigten, dass sich die Kommando- und Kontrollzentrale der Hamas unter dem Schifa-Krankenhaus befand und dass sich Ismail Haniyeh (der Hamas-Führer) während der gesamten Dauer der Operation Gegossenes Blei dort versteckt hielt.“ Im aktuellen Konflikt ist die Situation für ihn und andere Hamas-Anführer eine wesentlich andere: Sie haben sich laut Experten und Medienberichten längst in den Süden des Gazastreifens abgesetzt oder leben außerhalb des Gazastreifens.