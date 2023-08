TV-Debatte der Republikaner Ausgerechnet der „rookie“ kann punkten

Wenn der Mittwochabend ein Beliebtheits-Wettbewerb war, dann hat ihn Vivek Ramaswamy klar verloren. Eine der passendsten Überschriften zur ersten TV-Debatte der US-Republikaner in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin lautet: „Alle hassen Vivek“. Gleichzeitig stimmen die meisten Beobachter darin überein, dass der vielen noch unbekannte Politikneuling zu den Gewinnern des Abends zählt.

Auf den mit 38 Jahren jüngsten Präsidentschaftsbewerber reagierten die sieben anderen Diskutanten von Beginn an genervt. Dass ausgerechnet der erfahrene ehemalige Vizepräsident Mike Pence vor einem „rookie“, einem Anfänger im Weißen Haus warnte, spricht Bände – und nutzt dem Angegriffenen womöglich mehr, als es ihm schadet.

Der Biotech-Unternehmer provozierte mit Aussagen wie der, dass der Klimawandel ein „Hoax“, eine Falschmeldung, sei, oder dass er als Präsident der Ukraine kein weiteres Geld zukommen lassen, sondern dieses lieber an der Grenze zu Mexiko einsetzen würde – was mit großem Applaus goutiert wurde.

Seine Rhetorik ist schnell, seine Worte präzise – und seine Einlassungen wie gemacht für Tik-Tok und Instagram. Gleichzeitig präsentierte er sich als perfektes Beispiel des amerikanischen Traums, als er darüber sprach, dass seine armen Eltern aus Indien in die USA zogen und ihm dort die Chance gaben, milliardenschwere Firmen zu gründen. Dieser Traum sei in Gefahr, so Ramaswamy.

Wurde er attackiert, lachte er irritierend laut auf – er lud geradezu ein, ins Kreuzfeuer genommen zu werden, und bezeichnete sich als den einzigen Kandidaten, der nicht von Lobbygruppen gekauft sei. Auch ist er stolz darauf, erst zweimal bei einer Präsidentschaftswahl abgestimmt zu haben.

Sein Motto scheint zu lauten: Jede Aufmerksamkeit ist gut, auch negative. Darin ähnelt er einem anderen einstigen Politikneuling: Auch Donald Trump war damit im Wahlkampf 2016 erfolgreich.

Geschickt schlüpfte Ramaswamy in die Rolle des Ex-Präsidenten auf der Fox-News-Bühne. Der hatte angesichts seines überwältigenden Umfragevorsprungs entschieden, an der Debatte seiner abgeschlagenen Herausforderer erst gar nicht teilzunehmen.

Nun ist, Stand jetzt, kaum zu erwarten, dass der Multimillionär im Sommer nächsten Jahres zum republikanischen Präsidentschaftskandidaten gekürt wird. Auch werden ihn die amerikanischen Medien mit zunehmender Prominenz deutlich kritischer durchleuchten.

Dass er beispielsweise den engen Partner Israel finanzielle Unterstützung entziehen will, kann ihm noch um die Ohren fliegen. Schon seine schwammigen Aussagen zu den Terroranschlägen des 11. September 2001, in denen er offen mit Verschwörungstheorien spielte, haben ihm viel Kritik eingebracht.

Dass Kritik nicht immer schadet, zeigt Donald Trump allerdings immer wieder aufs Neue. Am Mittwochabend wurde klar, dass der bisherige wichtigste Verfolger Trumps, Floridas Gouverneur Ron DeSantis, ernsthaft um seinen Rang als Zweitplatzierter in den Umfragen fürchten muss. Das wiederum nutzt dem Ex-Präsidenten, der nach diesem Abend und trotz aller juristischen Probleme erst recht als Topfavorit gilt.

Eine der Theorien lautet, dass Ramaswamy darauf abzielt, Trumps „running mate“ zu werden. Am Mittwoch war er zumindest der entschiedenste Trump-Verteidiger und nannten diesen den „besten Präsidenten des 21. Jahrhunderts“.