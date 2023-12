Ukraine-Hilfe auf der Kippe Selenskyjs schwierigster Washington-Trip

Es war der dritte Washington-Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Jahr. Und es war sowohl sein schwierigster als womöglich auch sein folgenreichster seit Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar 2022.

Während Selenskyj am Montag und Dienstag seine Runde durch die amerikanische Hauptstadt drehte, um persönlich für die militärische und wirtschaftliche Hilfe im Verteidigungskrieg seines Landes gegen die russische Invasion zu werben, tickte im Hintergrund eine Uhr. Mit jeder Stunde, die verstreicht, ohne dass weitere dringend benötigte Unterstützung auf den Weg gebracht wird, verdüstern sich die Aussichten für die um ihre Existenz kämpfende Ukraine.

Die Erwartungen waren einerseits riesig – und andererseits gedämpft. Aus dem Umfeld von Biden hieß es, niemand könne besser für sein Land werben als Selenskyj selbst.

Dies ist genau der richtige Zeitpunkt für den Besuch von Präsident Selenskyj John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats

„Dies ist genau der richtige Zeitpunkt für den Besuch von Präsident Selenskyj, um diese Gespräche zu führen“, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Montag mit Blick auf die laufenden Verhandlungen auf dem Capitol Hill über zusätzliche Finanzmittel für die Ukraine und Berichte über verstärkte russische Angriffe auf die zivile Infrastruktur. Kirby sagte weiter, US-Präsident Joe Biden wolle Selenskyj deutlich machen, dass das Weiße Haus weiter darauf dränge, dass der Kongress zusätzliche Hilfe in Milliardenhöhe für die Ukraine freigibt.

Aber schon vor dem Treffen von Biden und Selenskyj im Weißen Haus am Dienstagnachmittag (Ortszeit) zeichnete sich ab, dass die Republikaner ihre Blockadehaltung nicht so einfach aufgeben wollen. Sie bestehen darauf, dass die Regierung im Gegenzug für ein von Biden gefordertes Finanzpaket in Höhe von rund 106 Milliarden Dollar, in dem auch 61,4 Milliarden Dollar für die Ukraine vorgesehen sind, deutliche – und vor allem für den linken Flügel der Demokraten schmerzhafte – Zugeständnisse bei der Grenzsicherung und der Einwanderungspolitik macht.

Biden hat zwar signalisiert, er sei zu erheblichen Kompromissen bereit. Aber viele Republikaner stemmen sich nach wie vor dagegen, die bereits vom Kongress bewilligte Ukraine-Hilfe in Höhe von mehr als 100 Milliarden Dollar um weitere 61 Milliarden aufzustocken.

Die Fronten seien so verhärtet, dass eine Einigung vor der bevorstehenden Weihnachtspause als unwahrscheinlich gelte, berichteten US-Medien mit Verweis auf entsprechende Äußerungen republikanischer Kongressabgeordneter vor dem Biden-Selenskyj-Gespräch.

Selenskyj will mehr Luftabwehrsysteme

Am Morgen war Selenskyj mit Mitgliedern des Kongresses zusammengetroffen. Im Senat sagte er dabei nach Angaben des demokratischen Senators Chris Murphy, er erwarte, dass sich die USA auch weiterhin für die Ukraine einsetzen werden.

Selenskyj wollte die Senatoren vor allem auch davon überzeugen, dass die Ukraine schnell mehr Luftabwehrsysteme benötige, um eine Landbrücke zur Krim zu zerstören. Auf der Plattform X schrieb er später, das Gespräch sei „freundlich und offen“ gewesen und er habe alle Fragen beantwortet. Auch der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, sprach von einem „sehr guten und produktiven Treffen“.

Republikaner zeigen sich unbeeindruckt

Aber mehrere republikanische Senatoren erweckten im Anschluss nicht den Eindruck, dass ein Durchbruch nahe sei. Sie forderten weiter, das Weiße Haus müsse sich mit Blick auf die Probleme an der amerikanische Südgrenze kompromissbereiter zeigen.

Auch der neue republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, sagte nach einem etwa 30-minütigen vertraulichen Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten, die Reaktion der Regierung Biden auf die Forderungen der Republikaner im Kongress sei „unzureichend“ gewesen, und wiederholte seinen Standpunkt, dass eine Einigung ohne einen „transformativen Wandel“ an der Grenze unwahrscheinlich bleibe.

Immer wieder das Thema Grenze

Johnson, der Ex-Präsident Donald Trump nahesteht, sagte, sein Treffen mit Zelensky sei „gut“ gewesen. Aber er blieb bei seiner Haltung, dass die Grenze das Hauptaugenmerk sein sollte, und forderte vom Weißen Haus mehr Klarheit über die Strategie in der Ukraine.

Selenskyi selbst ging auf den innenpolitischen Streit nicht ein. Bei der Pressekonferenz im Anschluss an sein Treffen mit Biden sagte er auf die Frage, ob er gehört habe, was er hören wollte, lediglich: Die amerikanische Führung stehe „entschieden“ auf Seiten der Ukraine. Er habe viele unterstützende Worte gehört, und seine Gespräche mit dem Weißen Haus und dem Kongress seien „sehr produktiv“ gewesen.

Niemand außer Putin will einen langanhaltenden Krieg Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine

Aber er sagte auch, man müsse unterscheiden zwischen Worten und Taten. Was zähle, seien konkrete Ergebnisse.

„Niemand außer Putin will einen langanhaltenden Krieg“, sagte Selenskyj weiter. „Wir träumen von einem Weihnachten in Friedenszeiten.“ Auf die entsprechende Frage eines Reporters erklärte er jedoch, die Idee, dass die Ukraine für ein Ende des Krieges Land abgeben müsste, sei geradezu „verrückt“.

Dass die Ukraine unter seiner Führung zu einer schmerzhaften Verhandlungslösung mit Russland bewegt werden kann, um einen Endlos-Krieg zu vermeiden, wie manche es fordern, erscheint schwer vorstellbar. Selenskyj sagt immer wieder, die Ukraine werde siegreich sein.

Ohne die USA wird es schwierig

Dafür aber, das ist allen bewusst, braucht das Land die anhaltende Unterstützung Amerikas. Stockt der Nachschub an Waffen, Munition und Ähnlichem, wird es für die Ukraine schwer, sich gegen die russische Armee zu verteidigen.

Konkrete Zusagen bekam Selenskyj am Dienstag aber auch von Biden nicht zu hören. Der US-Präsident stellte diese lediglich in Aussicht und bekräftigte seinen Willen, dies möglich zu machen.

Wie begrenzt seine Macht in dieser Frage ist, zeigte wohl am deutlichsten ein Halbsatz während der Pressekonferenz. Biden sagte da, die USA würden die Ukraine unterstützen, „solange wir können“. Bisher hatte er immer betont, dass die USA das Land bei der Verteidigung gegen die russische Invasion unterstützen würde, „solange es nötig ist“.

Dahinter steckt wohl nicht nur die Einsicht, dass der Kongress noch viel Überzeugungsarbeit braucht. Biden ist nur allzu gut bewusst, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass Trump nach der Wahl in einem Jahr ins Weiße Haus zurückkehrt. Dass der Republikaner die Ukraine dann noch lange unterstützt, glauben die wenigsten.