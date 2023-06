Ukraine-Invasion Tag 468 Kaufte Russland Waffenteile von Indien und Myanmar zurück?

Dass Russland angesichts der weltweiten Sanktionen Schwierigkeiten bei der Beschaffung militärischer Güter hat, ist bekannt – ebenso dass das Land dennoch Mittel und Wege findet, etwa Chips oder Munition ins Land zu bekommen. Die japanische Wirtschaftszeitung „Nikkei“ hat nun einen weiteren Weg ausfindig gemacht: den Rückkauf von Waffen und Waffenteilen (Quelle hier).

Konkret genannt werden in dem Bericht die Länder Indien und Myanmar. Die Zeitung beruft sich dabei auf Zollunterlagen. Demnach soll etwa das Unternehmen UralVagonZavod, das Panzer für das russische Militär herstellt, am 9. Dezember vergangenen Jahres militärische Produkte von Myanmar zurückgekauft haben. Produkte, die als von UralVagonZavod hergestellt registriert wurden. Die Zollunterlagen deuten demnach darauf hin, dass es sich um Zielfernrohre und Kameras für den Einbau in Panzer handelt.

In den Zollabfertigungsdaten sei auch ein Hinweis auf eine „Einfuhr im Rahmen des Rückforderungsgesetzes“ zu finden, heißt es in dem Bericht weiter. Dies könnte vermuten lassen, dass die militärischen Produkte, die UralVagoZavod 2019 an Myanmar verkaufte, defekt gewesen sein könnten. Allerdings hätten sie in einem solchen Fall ersetzt werden müssen, sagten Experten der Zeitung. Und für eine Garantierückgabe sei die Menge ungewöhnlich.

Das andere Beispiel betrifft das russische Unternehmen NPK KBM, das Raketen für die russische Armee kauft. Dieses soll im August und November 2022 sechs Komponenten für Nachtsichtgeräte für Boden-Luft-Raketen vom indischen Verteidigungsministerium gekauft haben. Der Wert: 150.000 Dollar. Auch diese Teile wurden vom Unternehmen selbst hergestellt, und solche Komponenten wurden im Februar 2013 nach Indien exportiert. Auch hier, so schreibt „Nikkei“ könnten die Komponenten zur Reparatur nach Russland geschickt worden sein. Doch eine Rücksendung nach Indien gebe es bis heute nicht.

