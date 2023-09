Ukraine-Invasion Tag 562 Wie ein ehemaliger US-General in Kiew auf die Offensive blickt 

Bei vielen westlichen Militärs und Offiziellen waren die Hoffnungen in die ukrainische Gegenoffensive groß. Einer, der schon im Frühsommer skeptisch war, was die hohen Erwartungen anging, war der pensionierte US-General Mark Arnold, der sich schon seit Längerem in der Ukraine aufhält. Arnold hat mehrere Kampfeinsätze im Irak und in Afghanistan absolviert.

Arnold steht mit dem US-Historiker und Politologen Max Boot in regelmäßigem Kontakt, der regelmäßig über seine Gespräche mit dem Ex-General schreibt. Arnold glaubt demnach nicht mehr an einen größeren Durchbruch der ukrainischen Truppen im Süden in diesem Jahr, ist aber sehr optimistisch, was den Kriegsverlauf 2024 angeht. Denn: Bis jetzt sei nur ein Teil der vom Westen versprochenen Waffen in der Ukraine eingetroffen. Nächstes Jahr sehe das anders aus. Vor allem gilt das für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge und Minenräumgerät.

Arnold rechnet vor: „Zählt man alle Bradley-Kampffahrzeuge, Leopard-2- und Challenger-2-Panzer und andere Ausrüstung zusammen, könnten die Ukrainer nur eine Brigade ausrüsten. Nur sechs Bataillone der rund 350 Bataillone der Bodentruppen wurden von der Nato in kombinierten Waffen ausgebildet.“ Das reiche einfach nicht, um einen Unterschied zu machen. Die ukrainischen Streitkräfte bestehen derzeit aus rund 30 Brigaden.

Er glaubt, dass nicht einmal das US-Militär unter den gegebenen Umständen bessere Ergebnisse als die Ukrainer erzielen würde; ohne ausreichend Luftunterstützung und mit noch immer knappen Ressourcen bei der Artillerie.

