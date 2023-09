Ukraine-Invasion Tag 572 Wie ein Ex-Diakon Ukrainern geholfen haben soll, die Einberufung zu umgehen

Anfang August hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj alle Chefs der regionalen Rekrutierungsbüros wegen Korruptionsverdachts entlassen. Hintergrund soll gewesen sein, dass mancher Ukrainer der Einberufung ins Militär durch die Zahlung von Bestechungsgeldern entgehen konnte (wir berichteten hier). Nun berichtet der britische „Guardian“ von einem weiteren Fall – diesmal geht es um einen früheren Diakon (Quelle hier).

Demnach wurde der ehemalige Diakon in der ukrainischen Hafenstadt Odessa wegen des Vorwurfs festgenommen, er habe Bestechungsgelder angenommen, um Männern zu helfen, sich der Wehrpflicht zu entziehen. Er soll die Männer, so habe es der ukrainische Geheimdienst berichtet, als kirchliche Missionare getarnt haben, damit sie das Land verlassen konnten.

Der Mann soll der ukrainisch-orthodoxen Kirche angehören, die bis vor Kurzem mit dem Moskauer Patriarchat verbunden war. Er soll den Ermittlern zufolge mindestens sechs Personen die Flucht in mehrere EU-Länder ermöglicht und dafür rund 4500 Dollar an Bestechungsgeldern kassiert haben. Er habe den Männern bescheinigt, dass ihre Ausreise aus der Ukraine für die Arbeit der Diözese in Europa notwendig war.

„Der Verdächtige hatte Listen von Missionaren zusammengestellt, die im Auftrag des Diözesanleiters und der religiösen Gemeinschaft ins Ausland reisen sollten, um Priester zu werden“, zitiert der „Guardian“ den ukrainischen Geheimdienst. Es seien Computer, Mobiltelefone und Sim-Karten des Mannes sowie US-Dollar beschlagnahmt worden. Bei einer Verurteilung drohen ihm demnach bis zu neun Jahre Gefängnis.

