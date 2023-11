Ukraine-Invasion Tag 625 Kiews „Hochrisiko-Strategie“ am linken Dnipro-Ufer

An den meisten Frontabschnitten geht es für die Ukraine kaum mehr voran. Eine Ausnahme bildet das linke Ufer des Flusses Dnipro. Seit Monaten schon erkämpfen sich die ukrainischen Einheiten hier nach und nach Boden und sind inzwischen teilweise bis zu vier Kilometer ins Landesinnere vorgerückt. Die zahlreichen Brückenköpfe, also die Orte, wo die Ukrainer am Ufer mit Booten angelandet sind, werden derzeit von den Soldaten untereinander verbunden.

Das ist durchaus überraschend, sollten doch Einheiten, die über den Fluss setzen, ein vergleichsweise leichtes Ziel für die russische Artillerie sein. Das ist aber nicht Fall, was auch bedeutet, dass die russischen Truppen zum Schutz des Ufers höchstwahrscheinlich stark ausgedünnt sind. Funktionierende Brücken über den Dnipro gibt es aktuell nicht mehr.

Die Experten des „Institute for the Study of War“ sehen durch die Offensivbemühungen der Ukrainer am Fluss die Russen vor einem Problem: Die Generäle in Moskau müssten sich jetzt entscheiden, ob sie Einheiten an anderen Frontabschnitten abziehen, wo Russland derzeit in der Offensive ist (Quelle hier). Am Ende könnte sich am Dnipro also auszahlen, dass die Ukraine seit dem Sommer an zahlreichen Abschnitten der Front in die Offensive gegangen ist.

Gleichzeitig geben Experten wie der US-Militäranalyst Michael Kofman zu bedenken, dass die Ukrainer, je mehr Truppen am linken Ufer sind, auch die Versorgungswege ausbauen müssen. Das bedeutet: Mehr Schiffe auf dem Dnipro, mehr mögliche und verwundbare Angriffsziele für die Russen, falls die sich entscheiden, Verstärkung zu schicken. Kofman nennt das Vorgehen am Fluss „eine Hochrisiko-Strategie der Ukrainer“, die im Zweifel aber auch einen großen Erfolg bringen könne.

