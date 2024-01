Ukraine-Invasion Tag 700 Wie sich der ukrainische Munitionsmangel am Beispiel von Awdijiwka bemerkbar macht

Angesichts der anhaltenden politischen Debatten über Waffenlieferungen an die Ukraine – sei es vonseiten der USA oder Europa – waren zuletzt wieder vermehrt Rufe nach solchen von ukrainischen Politikern zu hören. Wie verfahren die Lage sich aktuell an der Front auch aufgrund fehlender Munition entwickelt, zeigt sich am Beispiel von Awdijiwka (Foto oben: Archiv) in der Region Donezk.

Seit Monaten ist die Kleinstadt hart umkämpft, noch kann die Ukraine sie halten. Doch die Lage für die ukrainische Armee hat sich zuletzt verschlechtert, konstatierte jetzt etwa ein ukrainischer Offizier in Reserve auf X (Quelle hier). Als Gründe nennt er begrenzte Munition, die zur Verfügung steht, und einen Mangel an Verstärkung durch Soldaten. Russland, so schreibt er, mache sich diese Lücken zunutze.

Ähnliches hat auch der US-Sender CNN beobachtet, der sich im Januar in Awdijiwka umschaute (Quelle hier). Von drei Seiten werde die Kleinstadt inzwischen von der russischen Armee umzingelt, die Verluste auf beiden Seiten seien sehr hoch. Insbesondere aber auch aufseiten der Russen, weil sie immer wieder neue Soldaten an die Frontlinie schickten. „Teren“, Kommandeur einer ukrainischen Drohnenaufklärungseinheit, sagte dem Sender, selbst wenn die Ukrainer an einem Tag 40 bis 70 russische Soldaten mit Drohnen töteten, hätten sie bereits am nächsten Tag ihre Kräfte erneuert und würden wieder angreifen.

CNN beschreibt auch den aktuellen Munitionsmangel, der in der Kleinstadt zu beobachten ist. Die Reporter beobachteten, wie ein Lkw dringend benötigte Granaten lieferte, doch die dazugehörige Haubitze bliebe die meiste Zeit des Tages stumm. Sie sei auf 20 Granaten, bestenfalls auf 30 pro Tag rationiert. Während der ukrainischen Gegenoffensive im Sommer seien es mindestens doppelt so viele ausländische Geschosse gewesen.

In einer anderen Artilleriestellung nahe Bachmut, in der die Reporter waren, sei der Munitionsraum für eine von den USA gelieferte Paladin-Haubitze komplett leer gewesen. Eine Lieferung am selben Tag brachte lediglich vier Rauchgranaten. 10 zu 1 beziffert ein Artilleriekommandeur den Unterschied zwischen der russischen und der ukrainischen Bewaffnung derzeit. „Sie verwenden alte sowjetische Systeme“, so der Kommandeur. „Aber sowjetische Systeme können noch immer töten.“

