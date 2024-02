Ukraine-Invasion Tag 714 Was Russland für die iranischen Shahed-Drohnen bezahlt haben soll

Schon mehrfach hatte die Ukraine den Abschuss von Shahed-Drohnen gemeldet, auch wenn der Iran behauptet hatte, diese nicht an Russland geliefert zu haben. Nun gibt es Berichte, wie viel Moskau für diese bezahlt haben soll.

Wie die amerikanische Denkfabrik „Institute for the Study of War“ (ISW) in ihrem aktuellen Lagebericht schreibt, behauptet eine Hackergruppe namens Prana Network, in die Server der angeblichen Tarnfirma Sahara Thunder des Korps der Iranischen Revolutionsgarden eingedrungen zu sein und so die Kosten für die Drohnen eingesehen zu haben (Quelle hier).

Demnach zahlt Russland pro Jahr rund 4,5 Milliarden Dollar für den Import der iranischen Shahed-Drohnen. Bei einer Stückzahl von 6000 dieser Fluggeräte soll Moskau pro Shahed-136-Drohne 193.000 Dollar zahlen. 1,4 Millionen Dollar pro Einheit soll das angreifende Land für den Typ Shahed-238 zahlen und plane hier einen Kauf von 677 der aufgerüsteten Fluggeräte pro Jahr. Macht insgesamt rund 947 Millionen Dollar.

Das ISW schreibt, dass es die Echtheit der durchgesickerten Dokumente nicht überprüfen kann, sich aber ein russischer Milblogger dazu geäußert habe, der die hohen Kosten für die eigentlich günstigen Drohnen mit dem Risiko begründet, dass der Iran beim Verkauf an Russland eingehe.

Auch Anton Gerashchenko, ein früherer Berater des ukrainischen Innenministeriums, schreibt bei X über die Drohnen (Quelle hier). Er zitiert aus den geleakten Dokumenten, dass im Jahr 2022 ein Vertrag über 1,75 Milliarden Dollar für 6000 Shaheds plus Hard- und Software unterzeichnet worden sei. Und weiter: „Russland zahlte mit echtem Gold; es lieferte etwas mehr als zwei Tonnen Goldbarren!“

