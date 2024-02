Ukraine-Invasion Tag 729 Was hat der Krieg mit Russland gemacht?

Der zweite Jahrestag des russischen Kriegs gegen die Ukraine rückt näher. Zwei Jahre voller Leid, Trauer und Zerstörung in dem angegriffenen Land. Für den Moskau-Korrespondenten der BBC, Steve Rosenberg, ist es ein Moment, innezuhalten und sich zu fragen: Wie konnte es so weit kommen? Wann ist alles schiefgelaufen? Und was hat dieser Krieg eigentlich mit Russland gemacht? (Quelle hier).

Rosenberg nennt den 24. Februar 2022 einen Wendepunkt, auch für Russland. Der Krieg habe der Ukraine Tod und Zerstörung gebracht. Auch die russische Armee habe große Verluste erlitten, Hunderttausende russische Männer seien eingezogen worden. Dann die Meuterei der Wagner-Gruppe unter ihrem Chef Jewgeni Prigoschin und schließlich dessen Tod. Der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin – all das Geschehnisse aus den vergangenen zwei Jahren.

Doch rückblickend sei die Richtung klar gewesen angesichts der Annexion der Krim und dem Einmarsch in den Donbas, aber auch der Vergiftung von Alexej Nawalny, der nun im russischen Straflager ums Leben kam. „Die innenpolitische Repression in Russland geht auf die Zeit vor dem Einmarsch in die Ukraine zurück, hat sich aber seitdem beschleunigt“, schreibt Rosenberg.

Auf der Straße in der Stadt Solnechnogorsk in der Oblast Moskau fragte er schließlich Menschen, wie sich das Leben in den vergangenen zwei Jahren aus ihrer Sicht verändert hätte. Lidiya Petrovna antwortet: „Unsere Fabriken stellen jetzt Dinge her, die wir früher im Ausland gekauft haben. Das ist gut.“ Aber sie sei traurig über all die jungen Männer, die getötet wurden. „Wir brauchen sicherlich keinen Krieg mit dem Westen. Unser Volk hat sein ganzes Leben lang nichts anderes als Krieg, Krieg, Krieg gesehen.“

Die wichtigsten Nachrichten des Tages im Überblick: