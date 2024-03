Ukraine-Invasion Tag 741 Wie sich Moskau mit einer veränderten Taktik kurzzeitig Erfolge verschafft

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine spielte sich in den vergangenen beiden Jahren vor allem am Boden ab. Doch zuletzt hatte Moskau wieder verstärkt auf den Einsatz seiner Luftwaffe gesetzt – und dabei zwischenzeitlich auch Erfolge erzielt. Diesem Aspekt hat sich nun die „New York Times“ in einem Artikel gewidmet (Quelle hier).

Dass Russland wieder mehr auf seine Luftwaffe setze, sei seit Beginn des vergangenen Jahres der Fall, schreibt die Zeitung. Damals habe das Land damit begonnen, Gleitbomben einzusetzen. Und im Fall der zuletzt eingenommenen, lange umkämpften Stadt Awdijiwka soll die Luftwaffe eine wichtige Rolle gespielt haben. Allerdings mussten die Flieger näher an die Frontlinie fliegen, um die Wirkung der Gleitbomben zu maximieren.

Was wiederum die Gefahr vergrößerte, von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossen zu werden. Und das geschah zuletzt ebenfalls vermehrt. Die Ukraine hatte in den vergangenen Wochen unter anderem den Abschuss zweier Su-34-Jagdbomber und eines A-50-Aufklärers gemeldet. Die Folge: Offenbar fährt Moskau seine Luftaktivitäten in der Ostukraine wieder zurück, wie wir gestern vermeldet hatten (Quelle hier). Doch im Fall von Awdijiwka scheint die Strategie Erfolg gehabt zu haben.

Der pensionierte ukrainische General Serhiy Hrabskyi vergleicht die russische Taktik in der „New York Times“ mit jener am Boden, bei der Russland unzählige Soldaten in Wellen auf die Stellungen der Ukrainer loslässt – ungeachtet des Blutzolls, den das Land dadurch zahlt. „Den Russen ist das egal“, sagt er. „Wenn sie einen Befehl haben, werden sie alle Möglichkeiten nutzen, alle verfügbaren Waffensysteme einsetzen, um anzugreifen.“

Die Situation erinnert an die ersten Tage der Invasion, als keine der beiden Parteien die Lufthoheit über die Ukraine gewinnen konnte. Die Ukraine nicht, weil sie nur über eine begrenzte Anzahl von Kampfflugzeugen verfügt. Und die Russen nicht, weil es Kiew gelang, „durch den geschickten Einsatz von Flugabwehrraketen, Russland die Kontrolle über den Luftraum zu entziehen“, wie auch die „New York Times“ schreibt.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages im Überblick: