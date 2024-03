Ukraine-Invasion Tag 743 Wie sich die Bewohner der Ostukraine für russische Vorstöße wappnen

Seit die russische Armee Awdijiwka in der ostukrainischen Region Donezk erobert hat, wächst die Sorge vor einem weiteren Vorrücken. So hatten wir erst vor Kurzem in diesem Newsletter berichtet, wie sich die Menschen in den Dörfern rund um die Kleinstadt darauf vorbereiten, ihre Höfe zurückzulassen. Aber auch in den Städten der Region befürchten immer mehr Menschen, ihre Heimat verlassen zu müssen, wie nun ein Bericht der BBC zeigt.

„Wir wissen, was auf uns zukommt“, sagt etwa Mariya dem Sender, während sie den Fernseher in ihrer Wohnung in Kostyantynivka verpackt. Er soll in die Hauptstadt Kiew geliefert werden, wohin sie selbst mit ihrem Sohn gehen möchte. „Wir sind den ganzen Tag müde und leiden unter Stimmungsschwankungen und Panikattacken.“ Mariyas Mutter allerdings will bleiben. „Ich bin schon zweimal gegangen, was soll das bringen?“, sagt Tetyana. „Es ist überall beängstigend. Das ganze Land steht in Flammen.“

Valeriy dagegen verlässt sein Haus in der Stadt Toretsk, nachdem es zweimal fast getroffen wurde. Er will gemeinsam mit seinem Enkel Denys gehen, weil die russischen Truppen nur noch fünf Kilometer entfernt sind. „Ich habe mein Leben schon gelebt“, sagt der 67-Jährige. „Aber ich muss den Kleinen retten.“ Er habe 20 Jahre in einem Bergwerk gearbeitet und daher vor nichts Angst, um den Jungen aber mache er sich Sorgen. Denys ist 14 Jahre alt. „Mein letzter Freund ist vor drei Wochen gegangen“, sagt er der BBC.

Wie dringend notwendig die Evakuierung der Menschen ist, schätzt Anton Pron von der Evakuierungseinheit der Polizei ein. Fast täglich verschlechtere sich die Lage, es gebe ständig Beschuss, die Luftwaffe der Russen sei ständig im Einsatz. „Die Russen werfen Bomben auf Wohnhäuser“, fügt er hinzu.

Und so werde der Bahnhof von Kramatorsk im Donbass, so schreibt die BBC, nicht nur die letzte Station der Soldaten vor dem Fronteinsatz, sondern zunehmend auch zum Ziel der Zivilisten, die aus ihren Städten fliehen. Dort treffen die Reporter auch Alla, die auf ihren Zug nach Kiew wartet. „Vor einem Jahr dachten wir, wir würden Hilfe aus dem Westen bekommen und unsere Gegenoffensive würde funktionieren“, sagt sie. Aber jetzt glaubten die Menschen nicht mehr daran.

