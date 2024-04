Ukraine-Invasion Tag 775 Die Menschen, die bleiben

In diesem Newsletter berichten wir immer wieder über das Schicksal von Menschen, die direkt vom Krieg betroffen sind – insbesondere in jenen Regionen, die sich nahe der Front befinden. Auch heute soll es darum gehen, genauer gesagt um jene Ukrainer, die trotz größter Gefahr ihr Heim nicht verlassen wollen. Die „New York Times“ hat dazu jetzt einen Artikel veröffentlicht (Quelle hier).

So schreiben die Reporter etwa über die Einwohner in der Hafenstadt Cherson im Süden der Ukraine. Monatelang hätten sie die russische Besatzung, einen kalten Winter ohne Strom und einen nicht enden wollenden Artilleriebeschuss ertragen. Die Gründe, warum dennoch viele blieben, seien vielfältig: die Pflege von Familienmitgliedern, die Betreuung von Vieh oder auch einfach die Liebe zur Heimat. Einige hätten die Stadt verlassen, seien aber nach der Rückeroberung durch das ukrainische Militär wieder zurückgekommen.

In der Stadt Prokrowsk im Osten der Ukraine trafen sie Wolodymyr Kyrylov, der in einem Bergwerk arbeitet, gerade einmal 34 Kilometer von der Front entfernt. Auch wenn er den Granatenbeschuss unter Tage nicht hören könne, vergessen könne er ihn auch nicht, sagte er der „New York Times“: „Wie könnte ich den Krieg dort unten vergessen, wenn ich meine Familie, meine Kinder und meine Mutter, die allein ist, dort oben habe?“

Zurück im Süden, in der Stadt Huliaipole, gerade einmal sechs Kilometer von der Front entfernt. Noch 1500 Einwohner leben dort, eine davon ist die 79-jährige Halyna Lyushanska. Sie trafen die Reporter Ende vergangenen Jahres in einem beschädigten Krankenhaus. Sie war die einzig verbliebene Patientin. Auch sie will nicht weggehen und ist auf die Hilfe von Regierung und Freiwilligen angewiesen neben ihrer Rente.

„Der Bürgermeister hatte uns Paletten versprochen, damit wir uns im Winter aufwärmen können“, sagte sie der Zeitung. Offizielle Stellen versprächen immer Hilfe, sagte sie, aber „ich habe nie mit Hilfe gerechnet; ich weiß, dass das nur Lügen sind“. Nun, da der Krieg ins dritte Jahr geht, ist sich auch Halyna Lyushanska bewusst, dass der Alltag für sie und die anderen, die bleiben, immer schwieriger wird. Und dennoch werde es immer Menschen wie sie geben, die blieben – egal wie lange der Krieg dauert.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages: