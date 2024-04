Ukraine-Invasion Tag 777 Warum Drohnen von US-Start-Ups keine große Hilfe für Kiew sind

Dass Drohnen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auf beiden Seiten eine wichtige Rolle spielen, darüber haben wir an dieser Stelle schon oft geschrieben. Unterstützung auf diesem Feld gibt es für Kiew auch aus den USA – von kommerziellen Unternehmen. Doch wirklich hilfreich waren die Fluggeräte bislang nicht, wie das „Wall Street Journal“ schreibt (Quelle hier).

Drohnen amerikanischer Start-ups gelten als fehlerhaft, teuer und schwer zu reparieren, wie es in dem Artikel unter Berufung auf Führungskräfte von Drohnenunternehmen, ukrainischen Soldaten, Beamten und auch früheren US-Verteidigungsbeamten heißt.

„Der allgemeine Ruf für jede Klasse von US-Drohnen in der Ukraine ist, dass sie nicht so gut funktionieren wie andere Systeme“, zitiert das „Wall Street Journal“ Adam Bry, Geschäftsführer von Skydio, der die Drohne seines Unternehmens selbst als „keine sehr erfolgreiche“ an der Front beschreibt.

Die ukrainischen Behörden hätten festgestellt, heißt es in dem Artikel weiter, dass die in den USA hergestellten Drohnen nicht in der Lage seien, russische Störsender und GPS-Blackout-Technologien zu überwinden. Zeitweise hätten sie nicht starten, ihre Missionen nicht beenden und nicht nach Hause zurückkehren können. Amerikanische Drohnen flögen zudem oft nicht über die angegebenen Entfernungen oder könnten keine große Nutzlast tragen.

Führungskräfte amerikanischer Drohnenunternehmen begründen die Probleme damit, dass sie nicht mit der elektronischen Kriegsführung in der Ukraine gerechnet hätten. Für die Ukraine heißt das: Sie greifen auf die wesentlich billigeren Produkte aus China zurück. Auch hat Kiew am Aufbau eigener Drohnen gearbeitet, teils mit chinesischen Materialien.

Einen Erfolg, so schreibt das „Wall Street Journal“, gibt es aber dennoch: Nach Angaben der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft hätten Drohnenaufnahmen von Skydio die ukrainischen Ermittlungen zu mutmaßlichen russischen Kriegsverbrechen unterstützt, darunter Angriffe auf Zivilisten und eine Nuklearanlage.

