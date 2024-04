Ukraine-Invasion Tag 779 US-Offizielle befürchten Kollaps der ukrainischen Armee

Darüber, dass Russland gegenüber der Ukraine in der derzeitigen Phase des Putinschen Angriffskriegs klar im Vorteil ist, sind sich viele Experten und westliche Verantwortungsträger einig. Das hat nicht zuletzt mit den ausbleibenden Waffenhilfen der USA zu tun, die im dortigen Repräsentantenhaus von den Republikanern blockiert werden.

Die Schärfe, in der US-Offizielle die Situation dem Nachrichtenmedium „Bloomberg“ schildern, ist allerdings neu: Sie sehen die Ukraine in ihrer „schwächsten Position seit Beginn des Krieges“ und wollen einen Kollaps der ukrainischen Armee „nicht ausschließen“ (Quelle hier).

Noch vor Beginn des Sommers wird eine russische Großoffensive im Osten der Ukraine erwartet, das betonte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zuletzt. Einer der US-Offiziellen, die „Bloomberg“ zitiert, sieht zwar „keine Anzeichen für einen unmittelbar bevorstehenden Durchbruch der russischen Streitkräfte“. Doch gelinge es den Russen, die getöteten oder verwundeten Soldaten schneller zu ersetzen als erwartet. Das erklärte der US-General Christopher Cavoli dem Bericht zufolge in einem Statement am Donnerstag. Demnach ist die russische Armee derzeit größer als zu Beginn des Kriegs im Februar 2022.

Das größte Risiko besteht dem „Bloomberg“-Bericht zufolge darin, dass die ukrainische Defensive dem russischen Druck nicht standhält. Das würde Russland „erstmals seit der Anfangsphase des Konflikts einen großen Vorstoß ermöglichen“.

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Shmyhal erklärte am Freitag, dass die Regierung zusätzliche fast 100 Millionen Euro für die Errichtung von Verteidigungsanlagen in den Regionen Charkiw und Sumy, die im Osten des Landes liegen und an Russland grenzen, gesammelt hat. Allerdings hatte das „Wall Street Journal“ bereits im März über Bedenken berichtet, ob die Verteidigungslinien rechtzeitig vor Beginn der russischen Offensive ausgebaut sind. Es könnte ein Wettlauf mit der Zeit werden.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages: