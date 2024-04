Ukraine-Invasion Tag 783 Was die Angriffe auf Charkiws Wärmekraftwerk mit den Mitarbeitern machen 

Es ist eine Taktik, welche die Russen bereits im Vorjahr angewendet haben: massive Angriffe auf die ukrainische Energie-Infrastruktur. Zuletzt hatte Moskau diese Angriffe wieder intensiviert. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass ein Großteil der ukrainischen Wärmekraftwerke zerstört worden ist. Aber wie trifft das die Menschen vor Ort? Die BBC hat das am Beispiel Charkiw nachgezeichnet (Quelle hier).

Die Reporter trafen am Wärmekraftwerk Nr. 5 in der Stadt im Nordosten der Ukraine auf Ihor Orlovskyj, seit der Sowjetzeit arbeitet er in dem Kraftwerk. Dass es nun erneut zerbombt wurde, trifft ihn persönlich. „Es ist, als würde man die Ruinen des eigenen Hauses sehen. Es ist schmerzhaft und tränenreich“, sagte der stellvertretende Direktor des Werks.

Aber er sagt auch, dass das Wissen, wie abhängig die Menschen in der Stadt von der Versorgung durch das Werk sind, sie motiviert, es wieder aufzubauen. Immer und immer wieder. Denn der große Angriff im März war nicht der erste, der das Wärmekraftwerk traf, aber der demoralisierendste.

Ein ganzes Jahr hätten die Ingenieure gebraucht, um es wieder aufzubauen, gerade zwei Wochen nach der Wiederinbetriebnahme schlugen erneut russische Raketen ein. „Wir hatten gerade erst alles repariert, und jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen“, sagte ein Arbeiter namens Yury der BBC. „Wir werden das in Ordnung bringen, aber das Wichtigste ist, dass wir nicht noch einmal angegriffen werden!“

Doch nicht nur die Arbeiter des Kraftwerks selbst helfen beim Wiederaufbau, sondern auch Frauen aus der Stadt. Sie säubern Wege, streichen Bordsteine und entfernen Unkraut. „Das Leben geht weiter, und wir müssen die Dinge schön halten“, sagte eine von ihnen den Reportern, während das gesamte Kraftwerk in Trümmern lag. „Wir halten die Dinge gerne sauber und in Ordnung. Das ist unser Job. Aber es ist auch gut für den Geist!“

Die wichtigsten Nachrichten des Tages: