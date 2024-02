UN-Sonderberichterstatterin beunruhigt : Saudiarabischer Dissident droht Abschiebung aus Exil in Bulgarien

2011 nahm der Aktivist an Protesten in Saudi-Arabien teil, nun soll er aus Bulgarien zurück in seine Heimat abgeschoben werden. Dort drohe ihm nach eigenen Angaben Gefängnis und Folter.