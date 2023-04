„Unfassbarer Lebensabschnitt“ US-Basketballstar Brittney Griner schreibt Buch über Haft in Russland

Die US-Basketballerin Brittney Griner wird ein Buch über ihre zehnmonatige Gefangenschaft in Russland schreiben. Darin werde die Starspielerin ihre „harte und surreale Zeit“ sowie die „schrecklichen Seiten des Alltags in einer Strafkolonie für Frauen“ schildern, teilte Griners Verlag Alfred A. Knopf am Dienstag mit. Die bislang noch titellosen Memoiren sollen demnach in der ersten Hälfte des kommenden Jahres erscheinen.

Griner war Anfang August 2022 von einem russischen Gericht wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt und dann im Dezember in einem spektakulären Gefangenenaustausch freigelassen worden.

Die 32-Jährige verbrachte insgesamt fast zehn Monate in russischer Haft, nachdem bei ihr im Februar 2022 am Moskauer Flughafen Scheremetjewo Kartuschen für E-Zigaretten mit geringen Mengen Cannabisöl gefunden worden waren.

In einer Erklärung bezeichnete die zweifache Olympia-Goldmedaillengewinnerin ihre Festnahme als Beginn eines „unfassbaren Abschnitts“ in ihrem Leben, über den sie erst jetzt in der Lage sei, ihn mit der Öffentlichkeit zu teilen. Griners Haft endete erst, als die USA im Austausch den berüchtigten russischen Waffenhändler Wiktor But freiließen. (AFP)

Zur Startseite