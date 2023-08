„Uroschajne wurde befreit“ Ukraine meldet Rückeroberung einer Ortschaft in der Region Donezk

Die ukrainische Armee hat nach Angaben Kiews das tagelang umkämpfte Dorf Uroschajne in der Region Donezk vollständig zurückerobert. „Uroschajne wurde befreit“, teilte Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maliar am Mittwoch mit. „Die Offensive geht weiter“.

Die ukrainischen Soldaten befestigten demnach ihre Stellungen am Ortsrand. Der Generalstab in Kiew teilte in seinem Morgenbericht mit, russische Gegenvorstöße auf den Ort seien abgewehrt worden. Militärische Angaben zu Veränderungen an der Front lassen sich oft nicht sofort bestätigen; Experten analysieren die Bewegungen aber mit Hilfe von Fotos oder Videos aus dem Kampfgebiet.

Uroschajne im Gebiet Donezk ist einer der Punkte, an denen die ukrainische Armee am weitesten in die verminten russischen Verteidigungslinien vorgedrungen ist. Russische Militärblogger hatten beklagt, dass die Reserven zu schwach gewesen seien, um das Dorf zu halten.

Die Ukraine hatte im Juni ihre seit Monaten erwartete Gegenoffensive gestartet. Zuletzt hatte Kiew aber Schwierigkeiten beim Vorrücken gegen die in Befestigungen verschanzten russischen Einheiten eingeräumt.

Russland reagierte am Mittwoch zunächst nicht auf die Angaben Kiews zur Einnahme des Dorfes Uroschajne, in dem vor Kriegsbeginn rund tausend Menschen lebten. Donezk ist eine von vier Regionen im Osten und Süden der Ukraine, die von Russland im September 2022 für annektiert erklärt wurden. (dpa/AFP)