US-Zentralkommando veröffentlicht Aufnahme USA verlegen offenbar atomwaffenfähiges U-Boot in den Nahen Osten

Das US-Militär ist nach eigenen Angaben mit einem atomwaffenfähigen U-Boot im Nahen Osten präsent. Am Sonntag sei ein U-Boot der Ohio-Klasse in seinem Zuständigkeitsbereich angekommen, teilte das Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) auf der Plattform X, vormals Twitter, mit.

Das Militär nannte keine weiteren Details zum Zielort, dem Namen oder der Bewaffnung des rund 170 Meter langen U-Boots. Bei der Ohio-Klasse handelt es sich um atomwaffenfähige U-Boote, die die USA schon seit dem Kalten Krieg vor allem zur Abschreckung einsetzen. Sie können auch mit Dutzenden konventionellen Tomahawk-Marschflugkörpern bewaffnet sein.

Jedes der Boote könne 154 Tomahawk-Marschflugkörper tragen, 50 Prozent mehr als die US-Lenkwaffenzerstörer und fast das Vierfache dessen, was die neuesten Angriffs-U-Boote der US-Marine an Bord haben, berichtet der US-Sender CNN.

Der Sender sah in dem Einsatz des U-Boots auch eine Botschaft der Abschreckung an den Iran und seine Stellvertreter in der Region. Eine solche Ankündigung seitens des US-Militärs über die Einsätze eines U-Boots der Ohio-Klasse sei selten, so der Sender.

Direkt nach dem Terror-Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hatten die USA Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer verlegt, darunter zwei Flugzeugträger. Auch diese dienen zunächst der Abschreckung, um weitere militante Gruppen im Nahen Osten davon abzuhalten, im großen Stil in den Gaza-Krieg einzusteigen. (dpa, tsp)