Verschiedene Szenarien denkbar Russland droht mit Reaktion auf Nato-Beitritt Finnlands

Als Reaktion auf den Nato-Beitritt des Nachbarn Finnland bereitet Russland entsprechende Gegenmaßnahmen vor. Das sagte Vizeaußenminister Sergej Gruschko am Dienstag nach Angaben der Staatsagentur Tass.

Er verwies darauf, dass jeder „verantwortungsbewusste Generalstab“ die Möglichkeiten zur Umsetzung verschiedener Szenarien habe. „Dazu gehören Szenarien, die den Einsatz von Kampftruppen oder das Auftauchen von ausländischer Ausrüstung auf dem Territorium des Landes(Finnland) beinhalten“, sagte er.

„In jedem Fall wird Finnland in die Einsatzpläne der Nato einbezogen“, fügte er hinzu. „Das wird auch in den Planungsprozess (Russlands) einbezogen.“

Finnland war am Dienstag als 31. Mitglied in das nordatlantische Verteidigungsbündnis aufgenommen worden. Grund für den Mitgliedsantrag aus Helsinki waren zunehmende Ängste vor dem Nachbarn in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. (dpa)

