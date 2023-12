Verstärkte Luftangriffe auf Kiew Ukraine schießt in einer Nacht 30 russische Schahed-Drohnen ab

Die russischen Streitkräfte haben erneut die ukrainische Hauptstadt Kiew angegriffen und Drohnen auf Ziele in weiten Teilen des Landes abgefeuert. „Dies ist der sechste Luftangriff auf Kiew seit Anfang des Monats“, sagte Serhij Popko, der Leiter der Militärverwaltung der Stadt, am Samstag.

In Wellen seien iranische Schahed-Drohnen aus verschiedenen Richtungen auf Kiew geflogen. Opfer und größere Schäden habe es nicht gegeben, teilte Popko mit.

Die ukrainische Luftwaffe erklärte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram, in der Nacht seien 30 von insgesamt 31 Drohnen abgefangen und zerstört worden. Sie seien über elf Regionen im Zentrum, Norden und Süden des Landes abgeschossen worden. Es habe sich um Schahed-Drohnen gehandelt. Kampfjets, Flugabwehreinheiten und mobile Gruppen von Drohnen-Jägern seien im Einsatz gewesen, um sie abzufangen.

Klitschko: Drohnen haben Stadtzentrum anvisiert

Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, teilte mit, russische Drohnen seien über die Außenbezirke der Hauptstadt geflogen und hätten Gebiete in der Nähe des Stadtzentrums anvisiert. Im Stadtbezirk Darnyzkyj am Ostufer des Flusses Dnipro sei die Flugabwehr intensiv gewesen. Auch im gegenüberliegenden Podil, einem der ältesten Stadtviertel von Kiew, habe es Explosionen gegeben.

Kiews Bürgermeister Witali Klitschko telefoniert am 15. März 2022 vor einem von den russischen Truppen beschossenen Wohnhaus. © picture alliance/dpa/Ukrinform

Reuters-Reporter berichteten von lauten Detonationen kurz nach Mitternacht in ganz Kiew. Eine weitere Explosionsserie erschütterte in den folgenden 45 Minuten auch Gebiete in der Nähe der zentralen Bezirke Kiews.

In vielen Regionen der Ukraine dauerte der nächtliche Luftalarm etwa fünf Stunden. Russische Drohnenangriffe auf ukrainische Städte und Regionen kommen immer häufiger vor. Nach ukrainischen Angaben zielt das russische Militär während und vor den kalten Wintermonaten auf die Strom- und Energieinfrastruktur des Landes. Die Regierung in Moskau hat wiederholt bestritten, die zivile Infrastruktur der Ukraine angegriffen zu haben.

Russland meldet ebenfalls Drohnenangriffe

Die russischen Behörden meldeten unterdessen zwei Tote bei ukrainischen Bombardierungen des russisch besetzten Gebiets in der Region Cherson.

Es seien mehrere Raketen auf das Dorf Nowa Majaschka rund 70 Kilometer östlich der Stadt Cherson abgeschossen worden, von denen die Mehrheit abgefangen worden sei, erklärte der von Moskau eingesetzte Behördenvertreter Wladimir Saldo. Eine Rakete vom US-Typ Himars sei aber „während der Verteilung von Hilfsgütern eingeschlagen“. Zwei Zivilisten seien getötet und zwei weitere verletzt worden.

Der Gouverneur der russischen Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, erklärte zudem, es habe innerhalb eines Tages 41 ukrainische Angriffe auf das Gebiet an der Grenze zur Ukraine gegeben.

Bereits am Freitag hatte Moskau erklärt, eine Reihe ukrainischer Drohnenangriffe in zwei Grenzregionen vereitelt zu haben. Drohnenangriffe sind auf beiden Seiten der Front zum Alltag geworden. Die Zahl der eingesetzten Geschosse nimmt monatlich zu. (Reuters, AFP)