„Vom Feind zum Verbündeten“ Auch Jordanien schießt Dutzende iranische Drohnen ab

Neben Nato-Staaten wie den USA, Großbritannien und Frankreich hat auch Israels Nachbarland Jordanien in der Nacht auf Sonntag mit Kampfjets geholfen, iranische Drohnen abzuschießen. Dabei soll es Jordanien übereinstimmenden Medienberichten zufolge gelungen sein, Dutzende der Drohnen nahe der irakisch-syrischen Grenze abzufangen, die Jerusalem als Ziel gehabt haben sollen.

Das bestätigte die jordanische Regierung am Sonntagmorgen. Die abgeschossenen Objekte seien in den jordanischen Luftraum eingedrungen. Einige Trümmer sein in mehreren Orten aufgeschlagen. Menschen seien nicht verletzt worden. An Gebäuden seien keine großen Schäden registriert worden.

Der Iran warnte Jordanien noch in der Nacht vor einer Einmischung in den Konflikt. Das Land könnte ansonsten „das nächste Ziel“ werden, sagt ein militärischer Vertreter der halboffiziellen iranischen Nachrichtenagentur Fars. Jordanien teilte zuvor mit, dass es Drohnen abschießen werde, wenn sie den Luftraum verletzen sollten.

Den Luftraum hatte Jordanien am späten Samstagabend vorsichtshalber geschlossen und erst am Sonntagmorgen nach zehn Stunden wieder geöffnet. Begründet wurde der Schritt der Behörde mit Sicherheitsbedenken sowie „in Anbetracht der eskalierenden Risiken in der Region“. Während Irans Angriff auf Israel in der Nacht zum Sonntag fielen Berichten zufolge in Jordanien Teile von abgeschossenen Raketen vom Himmel.

Das Vorgehen Jordaniens ist deshalb bemerkenswert, weil es sich als arabisches Land nicht nur gegen den Iran, sondern auch gegen direkte arabische Nachbarländer wie Syrien stellt. Die „Jersualem Post“ rühmte das jordanische Vorgehen, das die „Transformation vom Feind zum Verbündeten“ unterstreiche. Vor dem Friedensvertrag mit Israel, der 1995 unterschrieben wurde, war Jordanien jahrzehntelang ein auch militärischer Gegner. (Tsp, Reuters)