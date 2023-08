Vor den Präsidentschaftswahlen Wie sich die politische Kultur Argentiniens verändert

Manche Dinge haben in Argentinien – freiwillig oder unfreiwillig – Tradition. Die hohe Inflation, zum Beispiel. Oder der Peronismus. Jahrzehntelang bestimmte diese sozialdemokratische Bewegung die politische Kultur im Land. Das könnte sich nun ändern. Argentinien wählt im Oktober einen neuen Präsidenten.

Diesen Sonntag werden die Kandidaten gewählt, die dafür ins Rennen gehen. Zum ersten Mal seit fast zwei Jahrzehnten ist unter ihnen kein ehemaliger oder amtierender Präsident. Bei der Wahl im Oktober könnte die politische Tradition des Peronismus, zumindest vorerst, abgewählt werden.

Der Peronismus als Sündenbock

Argentinien steckt in einer tiefen Krise: Die Inflation lag im Juni bei 115 Prozent, der höchste Wert seit über dreißig Jahren. Nach Angaben des nationalen Statistikinstituts Indec leben knapp 40 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze, Tendenz steigend.

„Der Schlüssel zum Wahlerfolg ist, zu zeigen, wie die Einkommenskrise gelöst werden kann“, sagte Artemio López, Direktor des Sozialforschungsinstituts Equis, der „Taz“. Viele machen die Politik für die hohe Armut und die wirtschaftliche Misere im Land verantwortlich. Oder, anders gesagt: den Peronismus.

Denn der amtierende Präsident Alberto Fernández ist Teil der peronistischen Partei. Und auch, wenn er nicht zur Wiederwahl kandidiert, so ist auch der aussichtsreichste Kandidat der Peronisten aus Sicht vieler Teil des Problems: Sergio Massa, ausgerechnet Wirtschaftsminister

.Und die Krise fällt nicht nur auf die aktuelle peronistische Regierung zurück. Der Peronismus ist die wichtigste politische Bewegung Argentiniens und – mit Ausnahme der Jahre 2015 bis 2019 – bereits lange Zeit in Regierungsverantwortung.

Seit seiner Entstehung stellte er zehn von 14 demokratische Regierungen. Er ist, über Generationen hinweg, eng mit der argentinischen Identität verknüpft. Zum Peronismus hat jeder in Argentinien eine Meinung. Auch, wenn er nicht für alle das Gleiche bedeutet.

Die politische Bewegung gilt als linksgerichtet, hat sich seit ihrer Entstehung im Jahr 1945 allerdings immer wieder neu definiert, je nachdem, wer an seiner Spitze stand. Zunächst war das sein Begründer, General Juan Perón.

Er überzeugte einen großen Teil der argentinischen Arbeiter von sich, und schaffte es, große Massen zu mobilisieren. Und das, ohne der politischen Linken anzugehören oder den Klassenkampf zu proklamieren. In einer Zeit, in der die Politik noch ausschließlich in den Händen der Oligarchen lag.

Durch die peronistische Sozialpolitik bekamen Argentinier über die Jahrzehnte nicht nur einen Zugang zur Politik, sondern auch zu kostenloser Bildung und medizinischer Versorgung. Argentinien wurde zum Wohlfahrtsstaat nach europäischem Vorbild, obwohl ihm dazu die finanziellen Mittel fehlen. In Südamerika steht das Land damit ziemlich alleine da.

In den vergangenen Jahren hatte vor allem die Ex-Präsidentin und amtierende Vizepräsidentin Cristina Fernández de Kirchner den Peronismus geprägt. Diese Strömung hat ihren eigenen Namen erhalten, benannt nach Kirchner und ihrem Ehemann Néstor, der vor ihr Präsident war: Kirchnerismus.

Er hält die Prinzipien des klassischen Peronismus hoch: das Wohlergehen des Volkes, die Mobilisierung der Arbeiter zur Verteidigung ihrer Rechte und die politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit Argentiniens.

Gleichzeitig hat sich der Kirchnerismus aber auch seiner Zeit angepasst. Er steht für Feminismus, Menschenrechte und Umweltschutz. Vor allem Cristina Kirchner hatte es damit im letzten Jahrzehnt geschafft, eine neue Verbindung zur argentinischen Jugend zu schaffen, die die Bewegung am Leben hält.

Heute sind nicht nur viele in der Bevölkerung enttäuscht vom Peronismus, ihm fehlt bei diesen Wahlen auch der überzeugende Kandidat. Sergio Massa führt aktuell zwar die Umfragen an, aber das Rennen könnte knapp werden.

Eine Chance für neue Alternativen?

Er muss die rechte Koalition „Juntos por el Cambio“ besiegen, die vom ehemaligen Präsidenten Mauricio Macri angeführt wird. Dessen Partei steht für einen neoliberalen Kurs. Hier kämpfen Ex-Ministerin Patricia Bullrich und der Bürgermeister von Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, am Sonntag um die Kandidatur.

Nach jahrzehntelanger Kontinuität ist nun außerdem eine neue Alternative da: Javier Milei des „Partido Liberitario“. Auch er begeistert – zwar noch keine Massen, aber aktuellen Umfragen zufolge zumindest knapp 20 Prozent der argentinischen Bevölkerung.

Je nach politischer Ausrichtung wird Milei mal als rechtsextrem, als rechtspopulistisch, als anarchokapitalistisch, marktliberal oder libertär bezeichnet. Er liegt in Umfragen zwar hinter den Peronisten und Macris Kandidaten, schneidet aber überraschend gut ab. In diesem neuen Kontext muss sich der Peronismus vielleicht wieder neu erfinden. (mit KNA)