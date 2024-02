„Wahnsinn“ und „unverantwortlicher Leichtsinn“ Frankreichs Politik entsetzt über Macrons Ukraine-Vorstoß

Nicht nur bei den europäischen Partnern hat der Vorstoß des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, die Entsendung von Soldaten in die Ukraine „nicht auszuschließen“, Stirnrunzeln und Ablehnung zur Folge. Auch in Frankreich wurde der Vorstoß quer durch alle politischen Lager heftig kritisiert.

Der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon hatte am Dienstagmorgen als Erster reagiert und bezeichnete einen Kriegseintritt Frankreichs als „Wahnsinn“. Macrons „verbale Eskalation“ sei „unverantwortlich“, schrieb er auf der Plattform X.

Der Generalsekretär der Sozialistischen Partei, Olivier Faure, hat den Begriff „Wahnsinn“ aufgegriffen. Er bezeichnete Macrons überraschende Worte am Ende einer Pressekonferenz am Montagabend als „beunruhigenden Leichtsinn“.

Telefonate mit Biden und Scholz?

Premierminister Gabriel Attal hatte sich am Dienstagmorgen im Sender RTL France bemüht, den Vorstoß des Präsidenten zu erklären. Macron habe vor allem versichert, man werde die Ukraine weiter unterstützen. Aber in einem Krieg, „der im Herzen Europas“ stattfindet, könne man „nichts ausschließen“, sagte Attal.

Später war laut der französischen Abendzeitung „Le Monde“ aus dem Élysée-Palast erklärt worden, der Vorstoß sei im Vorfeld der Ukraine-Hilfekonferenz ein Thema gewesen - und in Telefonaten mit dem US-Präsidenten Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz am vergangenen Freitag angesprochen worden.

Aus der Opposition war auch die Kritik gekommen, dass dieser Vorstoß am Parlament vorbei erfolgt sei. Unter anderem die Fraktionsvorsitzendes der linkspopulistischen La France Insoumise (LFI) , Mathilde Panot, forderte eine „Dringlichkeitssitzung des Parlament“ zu den „verantwortungslosen Äußerungen“ des Präsidenten - mit anschließender Abstimmung.

Baldige Parlamentsdebatte

Macron wies daraufhin Premierminister Gabriel Attal an, eine Regierungserklärung zum bilateralen Sicherheitsabkommen zwischen Frankreich und der Urkaine, das am 16. Januar geschlossen worden war, anzusetzen. Ein Termin ist noch nicht bekannt.

Die Rechtspopulistin Marine Le Pen hatte Macron vorgeworfen, den „Kriegsherren“ zu spielen. Auch sie kritisierte, mit welcher „Sorglosigkeit“ er „mit dem Leben unserer Kinder spielt“. Der Parteichef der konservativen Republikaner, Éric Ciotti, monierte, dass diese Ankündigung Macrons ohne vorherige Parlamentsdebatte erfolgt ist. Und er fragte, ob diese Position „wirklich durchdacht“ ist. Französische Soldaten in die Ukraine zu schicken, würde „fürchterliche Folgen“ haben.

Indirektes Verständnis für Macrons Vorstoß

Einzig der Spitzenkandidat der Sozialisten für die Europawahlen, der Journalist und Dokumentarfilmer Raphaël Glucksmann, zeigte zumindest indirekt Verständnis für Macrons Vorstoß. Er kritisierte die scharfen Reaktionen der Linkspopulisten, die als „Pseudo-Pazifisten auf die Niederlage der Demokratien“ hinarbeiteten. Es sei „unsere Schwäche“, die „den Tyrannen dazu einlädt, immer weiterzugehen“, sagte Glucksmann auf X.

Glucksmann ist seit langem in der Unterstützung der Opposition in Russland und anderen osteuropäischen Ländern engagiert. Am Montag hatte er im TV-Sender BMTV erklärt, Frankreich müsste angesichts der Lage in der Ukraine „vollständig auf eine Kriegswirtschaft umstellen“.

Noch immer sei die Waffen- und Munitionsproduktion nicht hochgefahren. Er befürchtet, dass „französische Soldaten sterben werden“, falls die Ukraine Russland unterliege.