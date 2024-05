Warnschuss statt Bomben US-Präsident Biden stoppt Waffenlieferung für Gazakrieg

Was US-Präsident Joe Biden am Mittwoch in einem TV-Interview sagte, zeigt seinen großen Unmut über den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu so deutlich wie selten zuvor. Darüber konnte auch die Verwendung von Netanjahus Spitznamen nicht hinwegtäuschen.

„Ich habe Bibi und dem Kriegskabinett klargemacht, dass sie unsere Unterstützung nicht bekommen werden, wenn sie diese Bevölkerungszentren angreifen“, sagte Biden im Gespräch mit der CNN-Moderatorin Erin Burnett. Falls das israelische Militär für eine Offensive in die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens einmarschiere, werde dies Konsequenzen für die US-Waffenlieferungen haben.

Seit Wochen warnt der US-Präsident den israelischen Partner, dass ein Einmarsch in Rafah eine rote Linie darstelle. Da aber Telefonate, Pendeldiplomatie seiner Abgesandten und immer deutlichere öffentliche Aussagen keine Wirkung zeigten, entschied sich Biden zu einem drastischen Schritt: Er stoppte die Lieferung von 3500 schweren Bomben an Israel, was sich als eine Art Warnschuss deuten lässt.

Für eine umfassende Invasion werde er nicht die Waffen zur Verfügung stellen, sagte Biden. Waffen, die zur Verteidigung benötigt werden, will er dagegen weiter liefern. Die Solidarität der USA mit Israel bleibe unerschütterlich. „Wir geben nicht Israels Sicherheit auf, wir geben Israels Fähigkeit auf, in diesen Gebieten Krieg zu führen.“

Zum ersten Mal seit Ausbruch des Gazakrieges nach den Terroranschlägen der Hamas am 7. Oktober 2023 tat Biden damit genau das, was viele in Amerika seit längerem von ihm fordern: Er demonstrierte unverhohlen, dass die USA als Israels wichtigster Waffenlieferant Druck ausüben können, wenn sie denn wollen.

Netanjahu reagierte kaum weniger unverhohlen. Am Donnerstag twitterte er ein Video einer Rede von sich, die er ein paar Tage zuvor gehalten hatte und in der er sagte, Israel werde auch alleine zurechtkommen, wenn es das müsse.

Bereits am Morgen hatte die israelische Armee Panzer und Truppen am Stadtrand von Rafah positioniert, nachdem es am Mittwoch den Grenzübergang der Stadt nach Ägypten eingenommen hatte. Obwohl sich dort mehr als eine Million Zivilisten aufhalten, scheint Netanjahu entschlossen, die dort verbliebenen Kämpfer der Hamas auszuschalten.

„Das Interview belegt die wachsende Kluft zwischen Biden und Netanjahu über die Art und Weise, wie der Krieg geführt wird“, sagt Mick Mulroy, Senior Fellow am Middle East Institute. Der Außenpolitik-Experte vermutet, dass Bidens Interview-Äußerungen mit einem Bericht des Außenministeriums zusammenhängen, der für Mittwoch angekündigt war, aber erst mal nicht veröffentlicht wurde.

Mick Mulroy war von 2017 bis 2019 stellvertretender Staatssekretär im US-Verteidigungsministerium mit Zuständigkeit für den Nahen Osten. Zuvor arbeitete der ehemalige US-Marine 19 Jahre lang für die CIA. Mulroy ist Mitgründer des Lobo Institutes, berät die Vereinten Nationen und ist Senior Fellow am Middle East Institute.

Darin soll die Art und Weise bewertet werden, wie Israel den Krieg in Gaza führt. Mögliche Konsequenzen wären Einschränkungen bei der Militärhilfe, die der Kongress dann beschließen könnte. „Ich kenne den Inhalt nicht, aber ich glaube, das Weiße Haus kennt ihn“, sagt Mulroy.

Das Verhältnis der beiden Staatenlenker ist schon seit geraumer Zeit belastet. Nachdem Netanjahu monatelang Bidens Aufforderungen zur Zurückhaltung im Gazastreifen und mehr Rücksicht auf Zivilisten offen missachtet hatte, startete der Präsident in den vergangenen Wochen eine öffentliche Druckkampagne.

Er verhängte Sanktionen gegen israelische Siedler und schlug vor, dass die Militärhilfe für Israel an die Lieferung humanitärer Hilfe geknüpft werden sollte. Außerdem gab er Netanjahus politischem Gegner Benny Gantz im Weißen Haus die Chance, sich mit Vizepräsidentin Kamala Harris zu treffen. In einem Interview mit dem US-Sender MSNBC erklärte er, Netanjahu schade Israel mehr, als dass er ihm helfe.

Wie hier an der George Washington University eskalierten in den vergangenen Tagen die propalästinensischen Proteste. © dpa/Sage Russell

Denn das Verhalten Netanjahus belastet den US-Präsidenten, der im November wiedergewählt werden will. Bidens Doppelstrategie nach den verheerenden Terroranschlägen, mit der er Israel zugleich umarmen und mäßigen wollte, wird angesichts der horrenden Zahl ziviler Opfer auf palästinensischer Seite immer stärker hinterfragt.

Seit Monaten werden Auftritte von Biden und Harris von wütenden Demonstranten gestört, die die amerikanische Militärhilfe für Israel anprangern und dem US-Präsidenten die Beteiligung an einem Völkermord vorwerfen. Auch die Proteste an amerikanischen Universitäten weiten sich aus.

Kritik aus den eigenen Reihen und nun auch von Republikanern

Die Kritik an Biden kommt dabei vor allem aus dem eigenen Lager. Am Mittwoch gab er zu, was die Demonstranten schon lange sagen: Durch amerikanische Bomben seien in Gaza Zivilisten getötet worden.

Aber auch Konservative erhöhen den Druck auf Biden, Israels Sicherheit nicht zu gefährden. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, und der Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, setzten dem Präsidenten eine Frist bis Ende der Woche, um über den Lieferstopp Auskunft zu geben.

In einem seltenen gemeinsamen Schreiben erklärten die beiden Republikaner, dass die Sicherheitshilfe für Israel eine dringende Priorität sei, die nicht aufgeschoben werden dürfe.

Bradley Bowman ist Leitender Direktor des Center on Military and Political Power bei der Foundation for Defense of Democracies (FDD).

„Die Reaktion von Biden unmittelbar nach dem 7. Oktober war unglaublich beeindruckend“, sagt Bradley Bowman, leitender Direktor des Center on Military and Political Power bei der Foundation for Defense of Democracies (FDD). „Es waren einige der besten Wochen seiner Präsidentschaft.“

Er habe mit moralischer Klarheit gesprochen und gehandelt, um die Interessen der USA zu schützen und dem Verbündeten Israel nach dem schlimmsten Angriff auf Juden seit dem Holocaust zu helfen.

Biden begeht einen enormen moralischen und strategischen Fehler, indem er die Lieferung von Waffen an Israel in der Stunde der Not verzögert. Bradley Bowman, Sicherheitsexperte

„Doch nun begeht er einen enormen moralischen und strategischen Fehler, indem er die Lieferung von Waffen an Israel in der Stunde der Not verzögert. Er schadet damit unserem besten Freund in der Region und stärkt die Hamas“, sagt Bowman. „Die Hisbollah und der Iran schauen zu.“

Profitieren Israels Feinde in der Region?

Damit lade Biden praktisch zu weiteren Aggressionen gegen Israel und zu weiteren Krisen ein, mit denen er fertig werden müsse. „Das ist kurzsichtig, verwirrend, kontraproduktiv und gefährlich. Wenn er Bedenken hat, sollte er diese mit Israel privat teilen und eine Lösung finden. Echte Freunde helfen ihren Freunden in Momenten der Not und Gefahr.“

Zuletzt hatte das Hin und Her über eine Feuerpause und einen Deal zur Freilassung der immer noch mehr als 100 Geiseln der Hamas das amerikanisch-israelische Verhältnis belastet. Seit Wochen pendelt CIA-Direktor William Burns zwischen Jerusalem und Kairo, um Waffenstillstandsverhandlungen zu führen.

Anfang dieser Woche erklärte sich die Hamas bereit, ein Waffenstillstandsabkommen zu akzeptieren, was Israel aber als inakzeptabel ablehnte. Noch am selben Tag ordnete Netanjahu an, Ziele in Teilen Rafahs zu bombardieren.

Kurt zuvor hatte Biden noch mit Netanjahu telefoniert und erneut wegen Rafah gewarnt. Dass Israel dennoch Fakten schuf, legt nahe, wie wenig Netanjahu auf Bidens Einwände gibt.

Die Israelis wiederum, so verlautete, seien erbost über die Tatsache, dass die Amerikaner über den Vorschlag für eine Waffenruhe informiert gewesen seien, den Ägypten und Katar vorlegten, aber Israel darüber nicht in Kenntnis setzten.

Der gut informierte „Axios“-Reporter Barak Ravid berichtet unter Berufung auf israelische Quellen, die Regierung sei von dem Vorschlag der Hamas, der viele Änderungen zu dem ursprünglichen Plan, dem Israel zugestimmt hatte, überrascht worden. Da sich CIA-Chef Wiliam Burns zu dem Zeitpunkt in Kairo aufhielt, gehe man davon aus, dass er in die Verhandlungen eingebunden war, aber Israel außen vor gelassen habe.

In Washington wurde diese Schilderung zwar dementiert. Aber sie ist ein weiteres Zeichen dafür, wie zerrüttet das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden Regierungen derzeit ist.

Sicher ist: Sollte Biden seine Drohung wahr machen, weitere Militärhilfe zurückzuhalten, werden sich die ohnehin schon angespannten Beziehungen zu Netanjahu weiter verschärfen.