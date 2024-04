Weltkongress der Uiguren fordert „Volkswagen muss sich aus Xinjiang zurückziehen“

An diesem Samstag reist Bundeskanzler Olaf Scholz nach China. Was erwarten Sie von der Reise, Herr Isa?

Dolkun Isa: Wenn ich über den Umgang unseres Bundeskanzlers mit China nachdenke, insbesondere nach all den hitzigen Diskussionen um den Hamburger Hafen und seine umstrittene Entscheidung dazu, kann ich meine Skepsis kaum verbergen. Ich habe das Gefühl, dass es wieder auf das übliche „Weiter so“ hinausläuft – und das ausgerechnet gegenüber einer Regierung, die gerade einen schrecklichen Völkermord an den Uiguren verübt.