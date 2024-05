Wer war Ramón Fonseca? „Panama Papers“-Anwalt stirbt kurz vor Gerichtsurteil

Wenige Wochen vor dem erwarteten Urteil um den Finanzskandal „Panama Papers“ ist eine der Schlüsselfiguren gestorben. Der 71-jährige Anwalt Ramón Fonseca kam am Mittwoch im Krankenhaus von Panama-Stadt ums Leben. Wie seine Tochter Raquel Fonseca gegenüber der spanischen Nachrichtenagentur „EFE“ angab, starb er an den Folgen einer Lungenentzündung.

Fonseca entgeht damit einer möglichen Verurteilung: Die panamaische Staatsanwaltschaft wirft ihm und seinem früheren Kanzlei-Partner Jürgen Mossack Steuervermeidung und Geldwäsche mittels Briefkastenfirmen vor.

Die beiden stehen im Zentrum des mit den „Panama Papers“ enthüllten Finanzskandals, der vor acht Jahren ans Licht kam. Beiden drohte bis zu zwölf Jahren Gefängnis.

Wer war Ramón Fonseca?

Fonseca wurde 1952 in Panama-Stadt geboren. Er studierte Jura und Politikwissenschaften in Panama und London. Im Anschluss arbeitete er sechs Jahre lang bei der UNO in Genf – mit der Absicht, nichts Geringeres zu tun als „die Welt zu retten“, wie Fonseca selbst einmal sagte.

Doch es kam anders: Als sich Panama zu einem Zentrum für Offshore-Banken entwickelte, kehrte der Anwalt in seine Heimat zurück und beriet fortan Wohlhabende aus aller Welt, wie sie ihr Geld vor dem Fiskus verstecken und Steuern vermeiden können.

Zusammen mit dem deutschstämmigen Jürgen Mossack gründete er 1986 die Kanzlei Mossack Fonseca, die sich schnell einen Ruf als Kanzlei für Offshore-Konten und Briefkastenfirmen machte.

Fonseca verfügte über beste Kontakte in die Politik. Eine Zeitlang war er stellvertretender Vorsitzender der konservativen Partei Panameñista und galt als engster Vertrauter von Juan Carlos Varela, der von 2014 bis 2019 Präsident Panamas war.

11,5 Millionen Dokumente der „Panama Papers“ kamen aus der Kanzlei Mossack Fonseca.

Auch als Schriftsteller war Fonseca tätig, durchaus mit Erfolg: Für seine Romane „Der Tanz der Schmetterlinge“ und „Traumstadt“ erhielt er jeweils den höchsten Literaturpreis Panamas, den Premio Miró. Der Plot: korrupte Politiker und schmutzige Deals.

Seinen Geschäftspartner nennen sie in Panama nur „den Deutschen“. Der 76-jährige Jürgen Mossack stammt aus Fürth in Bayern, besitzt mittlerweile aber die panamaische Staatsbürgerschaft. Anfang der 60er Jahre wanderte seine Familie von Deutschland nach Panama aus. Mossack studierte in Panama Rechtswissenschaften und arbeitete danach in verschiedenen Kanzleien in Panama-Stadt und London, bis er sich mit Fonseca zusammentat.

Die „Panama Papers“

Im April 2016 enthüllte ein internationales Rechercheteam um die „Süddeutsche Zeitung“ unter dem Titel „Panama Papers“ aufsehenerregende Recherchen. Rund 11,5 Millionen Dokumente wurden ihnen aus der Kanzlei Mossack Fonseca zugespielt.

Darin enthalten: die Namen von Prominenten, Drogenbossen, Politiker:innen und Sportler:innen, von Lionel Messi über Freunde Wladimir Putins bis hin zu Islands damaligen Regierungschef Sigmundur David Gunnlaugsson, der nach heftigen Protesten zurücktreten musste.

Die Katze ist aus dem Sack. Ramón Fonseca nach der Veröffentlichung der „Panama Papers“

Sie alle sollen Vermögen in von Mossack Fonseca aufgesetzten Briefkastenfirmen versteckt und Steuerzahlungen vermieden haben. Auch der ehemalige britische Premierminister David Cameron, der frühere argentinische Präsident Mauricio Macri und der spanische Filmemacher Pedro Almodóvar standen auf einer Liste als Mandanten der Kanzlei.

Schätzungen zufolge sollen nach der Veröffentlichung der „Panama Papers“ mehr als 1,3 Milliarden Dollar an Strafzahlungen und Steuern weltweit eingetrieben worden sein. „Die Katze ist aus dem Sack“, sagte Fonseca damals der Nachrichtenagentur „Bloomberg News“, „jetzt müssen wir uns um die Folgen kümmern.“

Der Prozess

Am 8. April dieses Jahres begann in Panama der zehntägige Prozess gegen die insgesamt 29 Angeklagten, die alle für Mossack Fonseca gearbeitet haben. Die Verhandlungen hätten eigentlich bereits vor Jahren beginnen sollen, wurden aber immer wieder verschoben.

Fonseca selbst erschien weder im Gerichtssaal, noch schaltete er sich online ein. Seine Verteidigung hatte zu Beginn der Verhandlung ein ärztliches Attest vorgelegt, aus dem hervorging, dass er bereits zu diesem Zeitpunkt im Krankenhaus lag.

215.000 Briefkastenfirmen soll die Kanzlei Mossack Fonseca eröffnet haben.

Seine Position in der konservativen Panameñista-Partei und seine Rolle als Berater des Präsidenten hatte Fonseca da längst verloren. Die äußert erfolgreiche Kanzlei, die zwischenzeitlich über 600 Mitarbeitende an 48 Standorten in fast ebenso vielen Ländern beschäftigte, hatte bereits 2018 den Betrieb eingestellt.

Der Anklage zufolge waren Mossack und Fonseca dafür verantwortlich, über ihre Kanzlei die Gründung undurchsichtiger Firmen zu erleichtern, hinter denen sich die wahren Eigentümer von Firmen oder Vermögen verstecken konnten. Über Jahrzehnte sollen es über 215.000 Briefkastenfirmen gewesen sein.

Wir sind wie eine Autofabrik, die ihr Auto an einen Händler verkauft, und dieser verkauft es an eine Dame, die jemanden überfährt. Ramón Fonseca, Schlüsselfigur der „Panama Papers“

Die beiden Anwälte haben wiederholt erklärt, nicht in illegale Aktivitäten verwickelt gewesen zu sein. Sie behaupteten immer wieder, sich stets im Rahmen des Gesetzes bewegt zu haben und nicht verantwortlich dafür zu sein, was ihre Kunden mit den Unternehmen oder Konten machten, bei deren Gründung die Kanzlei geholfen hatte.

„Wir sind wie eine Autofabrik, die ihr Auto an einen Händler, zum Beispiel einen Anwalt verkauft, und dieser verkauft es an eine Dame, die jemanden überfährt“, sagte Fonseca 2016 der New York Times. „Die Kanzlei ist nicht dafür verantwortlich, was mit dem Auto passiert.“

Bei einem anderen Geldwäsche-Prozess wurden die beiden vor zwei Jahren freigesprochen. Der Staatsanwaltschaft war es damals nicht gelungen zu beweisen, dass Mossack Fonseca Offshore-Konten für einen korrupten brasilianischen Baukonzern eingerichtet hatte.

Fonsecas Tod

Nach dem Tod ihres Vaters brachte Fonsecas Tochter die Enthüllungen der „Panama Papers“ in Zusammenhang mit der Erkrankung ihres Vaters. Sein Gesundheitszustand habe sich seit der Veröffentlichung der Recherchen stark verschlechtert.

Zu Beginn des Prozesses habe er eine Lungenentzündung bekommen. „All diese politische Verfolgung, all die Ungerechtigkeiten, haben seine körperliche Gesundheit stark beeinträchtigt“, sagt Raquel Fonseca.

Anders als Fonseca nahm Jürgen Mossack an der Gerichtsverhandlung teil − und gab sich siegessicher. Zu Prozessbeginn sagte er zu Journalist:innen, er sei sehr optimistisch. „Wenn es wahre Gerechtigkeit gibt, werden wir aus der Sache herauskommen“, so Mossack.

Fonseca hatte es poetischer ausgedrückt: „Am Ende dieses Sturms wird der Himmel wieder blau sein.“ Das Urteil wird bis spätestens Anfang Juni erwartet. (Mitarbeit: Laura Dahmer und Anja Wehler-Schöck)