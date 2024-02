Widerstand gegen den Kreml Löst Nawalnys Tod eine neue Protestwelle aus?

Wenn Trauer bestraft wird: Mehr als 400 Menschen sind in rund 30 russischen Städten festgenommen worden, weil sie an öffentlichen Plätzen dem toten Regime-Kritiker und Oppositionspolitiker Alexej Nawalny gedacht haben. Am Freitag hatten lokale Behörden den Tod des 47-Jährigen in einem Straflager nördlich des Polarkreises bekannt gegeben.