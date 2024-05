Wie weit gehen die Studierenden an den US-Unis noch? „Bei den Protesten entlädt sich der angestaute Frust“

Herr Carothers, bei den meisten großen Protestwellen in den USA ging es um Freiheitsrechte. Passen die aktuellen Pro-Palästina-Proteste an den amerikanischen Universitäten in dieses Schema?

Die USA haben eine lange Geschichte politischer Proteste. Dabei standen häufig die Rechte bestimmter Gruppen im Fokus. Die letzte große Welle – Black Lives Matter – richtete sich gegen willkürliche brutale Polizeigewalt gegen Schwarze und wurde durch den Tod von George Floyd ausgelöst, der bei seiner Festnahme 2020 von einem Polizisten erstickt wurde.

Die aktuellen Proteste drehen sich um die US-Politik mit Blick auf den Konflikt zwischen Israel und der Hamas. Die jungen Menschen werfen der US-Regierung vor, durch ihre starke Positionierung für Israel die Entrechtung der Palästinenser zu fördern.

Warum mobilisiert dieser Konflikt so stark und nicht andere, beispielsweise der größte Krieg, den wir derzeit erleben, im Sudan?

Der Krieg in Gaza wird in den USA viel stärker wahrgenommen, weil die USA in erheblichem Maße in den Konflikt verwickelt sind. Das gilt einerseits für die politische und militärische Unterstützung Israels, andererseits aber auch für das diplomatische Engagement der USA bei der Suche nach einer Konfliktlösung.

Der Krieg in Gaza hält seit Monaten an, der Nahost-Konflikt seit Jahrzehnten. Warum kommt es erst jetzt zu diesen Protesten?

Bei Black Lives Matter gab es mit George Floyd ein Trigger-Ereignis, und die Lage eskalierte. So kann man das jetzt auch sehen. Viele gingen wahrscheinlich zunächst davon aus, dass der Krieg in Gaza schnell vorüber sein würde. Doch er zog sich, die Zahl der Opfer wurde immer höher. Auch das Wetter spielt eine Rolle. Ein Protestcamp ist deutlich angenehmer, wenn die Temperaturen mild sind, als wenn es eiskalt ist. Ich sage das nicht, um zynisch zu wirken. Es ist tatsächlich so, dass Protestbewegungen oft im Frühling aufblühen.

Zur Person Thomas Carothers, 67, leitet beim US-Thinktank „Carnegie Endowment for International Peace“ in Washington, DC die Abteilung für Demokratie, Konflikt und Governance. Er zählt zu den weltweit führenden Experten für die internationale Förderung von Demokratie, Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Zivilgesellschaft. Zuletzt erschien von ihm „Democracies Divided: The Global Challenge of Political Polarization“ (Brookings Press, 2019, gemeinsam mit Andrew O’Donohue). Er war Gastdozent an mehreren Universitäten, unter anderem an der Central European University in Budapest, der Oxford University und der Johns Hopkins University. Carothers war Anwalt für internationales Recht und arbeitete als Rechtsberater im US-Außenministerium. Thomas Carothers. © Carnegie Endowment for International Peace

Sind die aktuellen Proteste auch ein Ventil für Studierende, um ihren Ärger über strukturelle Diskriminierung zum Ausdruck zu bringen, die sie selbst erfahren?

Das glaube ich nicht. Im Zentrum steht die starke Unterstützung der USA für Israel. Bei den Protesten entlädt sich der angestaute Frust darüber, wie die Palästinenser behandelt werden.

Sie haben viel zu gesellschaftlicher Spaltung geforscht und führen sie in den USA auf das Zusammenwirken von ethnischer Zugehörigkeit, Religion und Ideologie zurück. Wie spiegelt sich das in den aktuellen Protesten wider?

Es ist eine ideologische Debatte über die richtige Politik mit Blick auf den Nahostkonflikt. Auch ethnische und religiöse Aspekte spielen da hinein, aber sie bilden nicht die entscheidenden Konfliktlinien. Die jüdischen Amerikaner sind sehr divers in ihren Ansichten, es gibt unter ihnen auch sehr scharfe Israel-Kritiker. Der Konflikt führt nicht zu einer ethnischen Spaltung, wie sie beispielsweise bei den Protesten in den französischen Banlieues zu beobachten ist.

Protestierende Studierende marschieren durch New York. © Getty Images via AFP/SPENCER PLATT

Was ist über die demografische Zusammensetzung der Protestgruppen bekannt?

Sie sind sehr durchmischt. Natürlich sind viele der Teilnehmer palästinensisch-stämmig, haben andere arabische Wurzeln oder sind Muslime. Aber es gibt darunter auch jüdische Studierende, die sich als linke Friedensaktivisten verstehen. Und auch Leuten, die zu keiner dieser Gruppen gehören, die aber besorgt sind über die Rolle der USA in diesem Krieg.

Sind die Proteste rein studentisch?

Nein. Nach der Besetzung der Hamilton Hall auf dem Campus der Columbia-Universität wurden 100 Leute verhaftet. Ihr Durchschnittsalter betrug 27 Jahre – also sehr viel älter als das Durchschnittsalter eines amerikanischen Studenten. 30 Prozent der Verhafteten waren laut Polizeiangaben nicht an der Columbia-Universität eingeschrieben.

Ich denke nicht, dass die USA von ihrer grundsätzlichen Unterstützung für Israel abweichen werden. Thomas Carothers

In der Vergangenheit fanden die Proteste oft auf der Straße statt. Warum konzentrieren sie sich jetzt auf die Universitäten?

In den ersten Wochen nach dem 7. Oktober wurde durchaus auf der Straße demonstriert. Die Bewegung verstärkte sich jedoch im universitären Rahmen, weil es hier entsprechende Strukturen gibt, sprich pro-palästinensische Studentengruppen, die die Proteste organisierten. Ich glaube nicht, dass sie sich jetzt noch weiter vergrößern und über die Universitäten hinaus erstrecken werden.

Könnten die Proteste denn Einfluss auf die amerikanische Nahost-Politik haben?

Ich denke nicht, dass die USA von ihrer grundsätzlichen Unterstützung für Israel abweichen werden. Aber US-Präsident Joe Biden und sein Team nehmen die Proteste durchaus ernst. Als er sich vergangene Woche dazu äußerte, zog er eine Grenze zwischen Demonstrationen, die legitim seien, und radikalen und gewalttätigen Aktionen, die Chaos stifteten. Ich sehe hier zweierlei Effekte auf den Wahlkampf.

Zum einen, dass pro-palästinensische Menschen nicht für Biden stimmen. Das ist gefährlich bei einer Wahl, die so eng werden kann. Zum anderen, dass Bilder der Proteste von Bidens Gegnern genutzt werden, um den Präsidenten zu schwächen. Also zu suggerieren, dass das Land im Chaos läge und Biden die Kontrolle verloren habe.

Es wird oft der Vergleich zu den Demonstrationen gegen den Vietnam-Krieg in den 1960er Jahren gezogen.

Die Vietnam-Proteste hatte eine ganz andere Größenordnung. Das lässt sich überhaupt nicht vergleichen. Millionen Menschen demonstrierten damals im ganzen Land. Ich kann mich erinnern, mit meiner Mutter in San Francisco auf einer Anti-Vietnam-Kundgebung gewesen zu sein, mit mehr als 600.000 Teilnehmern im Golden Gate Park. Das war ein massiver Widerstand auf einer nationalen Skala.

Die aktuellen Proteste sind weder groß noch werden sie von einer Mehrheit im Land getragen. Wir sprechen von einigen hundert Leuten mit einer ausgeprägten Meinung. Das hat mit den Studentenprotesten der 60er Jahre nichts zu tun.

Gleichzeitig zählt es derzeit zu den wichtigsten Medienthemen. Jeden Tag machen die großen Zeitungen wie „New York Times“ oder die „Washington Post“ mit den Protesten auf. Offenbar ist es doch ein Thema von nationaler Tragweite in einem Land, das von einer so starken Polarisierung geprägt ist. Andererseits sind wir nur wenige Wochen vom demokratischen Parteitag entfernt.

Der findet im August in Chicago statt – genau wie 1968, als zu heftigen Ausschreitungen kam.

Es wird dort im August sicherlich Demonstrationen beider Lager geben – sowohl pro-palästinensisch als auch pro-israelisch. Sollte es zu Ausschreitungen kommen, wäre das für die Demokraten sehr schädlich. Das wäre für die Republikaner natürlich ein gefundenes Fressen, um zu suggerieren, dass, wenn es den Demokraten noch nicht mal gelingt, ihren eigenen Parteitag unter Kontrolle zu bekommen, man ihnen wohl kaum das ganze Land anvertrauen sollte.

In den kommenden Wochen finden an den Universitäten die Abschlussfeiern statt. Manche wurden sogar schon abgesagt, aus Sorge vor Ausschreitungen. Diejenigen, die stattfinden, werden ein gewisser Test sein.

Protestant an der George-Washington-University. © AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Rechte Kreise haben die offene Aufnahmepolitik der Universitäten, bei der in den vergangenen Jahren Diversität eine wichtige Rolle spielte, für das aktuelle Chaos auf manchem Campus verantwortlich gemacht.

Schon vor den aktuellen Protesten gab es auf nationaler Ebene eine extrem polarisierte Debatte über Diversität und Inklusion an Universitäten. Viele Konservative sehen diese Aufnahmepolitik kritisch. Die Rechten spielen das jetzt so, dass sie sagen: Seht ihr, das kommt davon, wenn man der radikalen Linken an den Universitäten die Türen öffnet und der Meinungsäußerung keine Grenzen setzt.

Genau um diesen Punkt hat sich in den vergangenen Jahren in den USA ja eine heftige Kontroverse entsponnen. Veranstaltungen bestimmter Redner wurden abgesagt. Vielen Universitäten wurde vorgeworfen, nicht-progressive Menschen von der Meinungsfreiheit auszuschließen.

Ich halte es für sehr problematisch, Vortragende auszuladen. Universitäten sollten grundsätzlich Orte sein, an denen die Meinungsfreiheit umfassend respektiert wird. Die amerikanischen Universitäten fördern die Idee der freien Rede seit Generationen. Natürlich hat das zu allerlei Protestaktionen in den vergangenen Jahrzehnten geführt. Denken Sie etwa an die Proteste gegen das Apartheid-Regime in Südafrika oder gegen die Diktaturen in Zentral- und Südamerika in den 1980er Jahren.

Teilweise haben sich die Universitäten sehr zurückgehalten, klare Linie zu ziehen. Jetzt tun sich schwer damit, die Proteste einzudämmen, ohne die eigenen Ideale zu verraten. Die Tatsache, dass es bei den Protesten auch zu antisemitischen Äußerungen kommt, lädt die Sache emotional enorm auf. Da ist keine Kleinigkeit.

Es ist wahrscheinlich einer der schlimmsten Jobs in den USA heute, Präsident einer Universität zu sein. Thomas Carothers

Anders als in Deutschland werden viele US-Universitäten privat finanziert und sind an Fonds und Unternehmen beteiligt. Die Pro-Palästina-Aktivisten üben derzeit Druck auf die Universitäten aus, sich aus Investitionen in Israel oder in israelische Firmen zurückzuziehen.

Universitäten führen solche Debatten häufig, zuletzt zum Beispiel auch zu fossilen Energiequellen. Die Grundfrage ist dabei, ob die Universitäten ihre Investitionen nach rein geschäftlichen Kriterien vornehmen oder dabei andere Maßstäbe anlegen sollten.

Es ist fraglich, ob ein Rückzug einen realen Effekt hat oder reine Symbolpolitik bleibt. Ökonomen gehen davon aus, dass die Wirkung überschaubar sei. Es ist so viel Geld im Anlagegeschäft, dass der Ausstieg von Universitäten sofort von anderen Akteuren kompensiert wird. Trotzdem beharren die Befürworter auf einem solchen Schritt, da sie es als wichtige moralische Geste empfinden.

Hinzu kommt in diesem Fall, dass die größten privaten Geber in der Regel pro-israelisch sind. Zwischen all diesen Kräften zu vermitteln, ist nicht einfach. Es ist wahrscheinlich einer der schlimmsten Jobs in den USA heute, Präsident einer Universität zu sein.

Über wie viel Macht verfügen die Studierenden – und ihre Eltern – angesichts der hohen Studiengebühren, die die meisten Universitäten in den USA erheben?

Die Studiengebühren schlagen sich nicht in nennenswertem Einfluss nieder. Die großen Geber sind hier viel entscheidender.

Wie sollten die Universitäten auf die Proteste reagieren?

Sie sollten versuchen, einen konstruktiven Mittelweg zu finden. Einerseits muss das Recht der Studierenden respektiert werden, zu protestieren. Andererseits dürfen Hassreden, Gewalt oder die chaotische Störung des Campuslebens durch Demonstranten nicht zugelassen werden. Das ist für die Universitätsleitungen teilweise eine schwierige Gratwanderung.

Gehen Sie davon aus, dass die Proteste über den Sommerferien abflauen und danach keine große Rolle mehr spielen werden?

Damit haben Sie ziemlich exakt die Hoffnungen der Biden-Regierung formuliert. Ich vermute, dass sich das Momentum der Proteste nicht über den Sommer wird halten können und dass sie bis zum Start des neuen Semesters ausgelaufen sind.