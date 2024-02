„Wir wussten nicht genau, wo der Feind war“ Ein ukrainischer Ex-Soldat erinnert sich an die ersten Tage russischer Invasion

Oleksandr Schemetun brachte seine zwei Kinder, damals 6 und 11 Jahre alt, schon am 23. Februar 2022 in Sicherheit – einen Tag, bevor Russland großflächig in die Ukraine einmarschierte. Dann fuhr er mit seiner Frau wieder zurück nach Irpin, ein Vorort, 30 Kilometer von Kyjiw entfernt. Im Gegensatz zu vielen anderen seiner Landsleute, war er nicht überrascht, als er am Tag darauf um 4 Uhr morgens von Explosionen geweckt wurde. Eine Freundin rief ihn an: „Der Krieg hat begonnen.“

Zwei Stunden später, erinnert sich Schemetun, traf er sich mit anderen Männern, die bereit waren, der Territorialverteidigung beizutreten. „Ich hatte das Gefühl, solange ich nur hier in Irpin bleibe, wird alles gut“, sagt er und lacht. Schemetun, bis vor 2022 im E-Commerce tätig, lebt fast sein ganzes Leben lang in Irpin, dieser grünen Stadt voller Parks und Waldstücken.

Der 40-jährige Pfadfinder kennt jeden dieser Wälder gut: Als Kind spielten er und seine Freunde in dem Wald verstecken, der im Februar 2022 zu einer Evakuierungsroute für Zivilisten aus der zur Hälfte von russischen Truppen besetzten Stadt werden sollte. Im selben Wald war er im Kampf gegen Russland um Kyjiw und seine Vororte mit seiner Einheit des 133. Bataillons stationiert gewesen. Mit dem Tagesspiegel kehrt er das erste Mal wieder an diesen Ort und andere Stützpunkte zurück.

Leben in „einer unnormalen Normalität“

Der Beginn des großangelegten Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine jährt sich zum zweiten Mal. Für viele Ukrainer, die auf mittlerweile befreitem Gebiet leben, bedeutet das ein Leben in „einer unnormalen Normalität“, wie Schemetun es ausdrückt. Nachdem der Kampf um Irpin vorbei war, die Russen sich aus der Region Kyjiw zurückzogen, konnte er nicht mehr in seiner Heimatstadt leben.

Jetzt wohnt er mit seiner Frau und seinen Kindern in einer Kleingartenanlage, einige Kilometer außerhalb. Zu schmerzhaft sind die Begegnungen mit den Menschen, die nicht die Okkupation, die Kämpfe erlebt haben. „Sie leben in einer völlig anderen Realität“, sagt Schemetun. Das hätte sogar langjährige Freundschaften zerstört.

Obwohl er nicht mehr in Irpin leben kann, so muss Schemetun zugeben, liebt er seine Stadt. Der studierte Politologe kennt ihre Geschichte gut. Seine leise Stimme wird ein klein bisschen lauter, sobald er von ihr erzählt. Dass er sie verteidigen würde, war ihm sofort klar. Schemetun besitzt ein Jagdgewehr, ist geübt im Schießen. Das half ihm an diesen Februartagen vor zwei Jahren.

Viele der paar Duzend Männer, die mit ihm der Territorialverteidigung beigetreten sind, hatten damals noch nie ein Maschinengewehr geladen. Die folgenden Stunden des 24. Februar verbrachte die Einheit damit, zu üben und alles Nötige für den Kampf zu besorgen: mehr Patronen, Gewehre, Helme. In der Zwischenzeit kommen die Explosionen immer näher.

Ein Bus fuhr sie erst einmal geradezu in die Hände der Russen

Am nächsten Tag, dem 25. Februar, verlegte Schemetuns Einheit ihre Position an eine große Landstraßenkreuzung am Rand Kyjiws. Noch heute steht dort ein Checkpoint, sie wird streng militärisch bewacht. Hier laufen Straßen aus nordwestlicher, östlicher und südlicher Richtung zusammen. „Wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht genau, wo der Feind war“.

Ein Bus mit Männern seiner Einheit fuhr einmal fast geradezu in die Hände der Russen. Es gelang ihnen noch im letzten Moment, umzudrehen. Da hatten russische Luftlandetruppen und das Regiment von Tschetschenenführer Ramzan Kadyrow den Flughafen von Hostomel, nur 20 Kilometer entfernt, gerade eingenommen.

Noch heute sind in dem Waldstück am Rande der Kreuzung die Schützengräben übrig, in denen Schemetun bei Minusgraden übernachtete. Er zeigt Fotos von seinem damaligen Schlafplatz auf dem Handy. T-Shirts und Stofffetzen in einer Mulde aus Matsch. Luxus war es im Gegensatz dazu, als sie eines Abends ein Feuer machten und Steaks brieten. „Die leckerste Mahlzeit, die wir je gegessen hatten.“ Er schmunzelt.

Minen, Gehörtrauma und Einschusslöcher: Die Schlacht bleibt spürbar

Zu diesem Lager kamen die Männer immer wieder zurück. Doch die richtigen Kämpfe und Artilleriegefechte schlugen sie in einem anderen Waldstück, am Fluss Irpin. Hier fanden die Männer bereits fertige Schützengräben vor. Die waren noch aus dem Zweiten Weltkrieg im Kampf gegen die Deutschen erhalten.

Und schon damals erwies sich das Waldstück als gute Position, um Irpin und Kyjiw zu verteidigen. Das davor liegende Sumpfgebiet, das den Wald von der Stadt trennt, ist flach und einsichtig, sodass feindliche Truppenbewegungen sofort zu sehen wären. Das verschaffte auch Schemetun und seiner Einheit einen Vorteil – obwohl sie mit ihrer Artillerie den Russen eindeutig unterlegen waren.

Viele sind nicht zurückgekehrt. Wenn ich mitgegangen wäre, säße ich wahrscheinlich heute nicht hier. Oleksandr Schemetuns Einheit zog später nach Bachmut weiter

Heute geht am Fluss ein Mann mit seinem Hund spazieren. Der matschige Feldweg, der zum Wasser führt, zeigt frische Spuren von Autoreifen. Die Einwohner Irpins haben ihre Stadt zurückerobert, auch im Alltag. Der Wald, in dem Schemetun als Kind spielte und als Erwachsener kämpfte, ist allerdings noch immer vermint.

Die Folgen der Schlacht, sie sind noch spürbar. Auch Schemetun hat Schäden davongetragen: Von den Explosionen und Gefechten ist ein Gehörtrauma geblieben, und seine Halswirbel sind verletzt. Sein Arzt hat ihm verordnet, eine Halskrause zu tragen. Schemetun lässt sie lieber in seinem Auto, dessen Motorhaube durchlöchert ist.

Seit einem halben Jahr ist er wieder Zivilist, auch aufgrund seiner körperlichen Beeinträchtigungen. Vielleicht hat ihm das das Leben gerettet, denn seine Einheit zog später weiter nach Bachmut. „Viele sind nicht zurückgekehrt. Wenn ich mitgegangen wäre, säße ich wahrscheinlich heute nicht hier.“ Doch Schemetun engagiert sich weiterhin im Militär: Er trainiert er Soldaten und bereitet sie auf Kämpfe vor. „Wir wissen nicht, was als nächstes passiert.“