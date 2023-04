Xi telefoniert erstmals seit Russlands Überfall mit Selenskyj Will China wirklich vermitteln?

Mehr als ein Jahr seit Russlands Überfall auf die gesamte Ukraine hat es gedauert, bis Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping zum Telefon griff und seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj anrief. Bis heute hat seine Volksrepublik den Angriffskrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin zwar nicht verurteilt, steht in engstem Kontakt mit dem Kreml.

Und doch bringt sich das Land nun verstärkt als „Friedensstifter“ ins Spiel, will vermitteln. In dem Gespräch am Mittwoch kündigte Xi an, einen Sonderbeauftragten nach Kiew und in andere Länder schicken zu wollen, um sich mit allen Parteien über eine politische Lösung auszutauschen.

Wie chinesische Staatsmedien berichteten, warnte er in dem Telefonat auch eindringlich vor einer atomaren Eskalation des Konflikts und mahnte alle Parteien zur Besonnenheit.

Kiew reagierte positiv auf das seit Langem erwartete Gespräch: „Ich hatte ein langes und bedeutsames Telefongespräch mit Präsident Xi Jinping“, teilte Selenskyj anschließend per Twitter mit. Er hoffe, schrieb der 45-Jährige, dass der Kontakt den bilateralen Beziehungen einen „starken Impuls“ verleihen wird.

China steht an Russlands Seite – oder doch nicht?

Xi bekräftigte offenbar, dass der Respekt der Souveränität und territorialen Integrität die politische Grundlage für die Beziehungen zwischen China und der Ukraine sei. Den Angriffskrieg seines Partners Putin hat Xi dennoch bis heute nicht kritisiert, geschweige denn verurteilt.

Chinas staatlich kontrollierte Propagandamedien berichteten bis zuletzt fast ausschließlich das russische Narrativ und nannten die versuchte Annexion der Ukraine lediglich „Spezialoperation“.

Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin sind enge Partner. © imago/ITAR-TASS/Pavel Byrkin

Zuletzt hatten Xi und Putin beim Besuch des chinesischen Machthabers in Moskau bekräftigt, ihre Zusammenarbeit wirtschaftlich wie politisch weiter ausbauen zu wollen. Deshalb bezweifeln Experten, wie erfolgreich der chinesische Vorstoß sein wird – und wie ernst er gemeint ist.

Tatsache ist aber auch: Mit der Berufung eines Sonderbeauftragten und dem Versprechen, der Ukraine humanitäre Hilfe zu leisten, kommt Peking Kiew erstmals seit dem 24. Februar 2022 entgegen.

Erst vor wenigen Tagen war auch der chinesische Verteidigungsminister in die russische Hauptstadt gereist. Während viele Kritiker befürchteten, dass dort auch Unterstützung in Form von chinesischen Dual-Use-Gütern für Russlands Militär besprochen wurde, lotete Li Shangfu möglicherweise auch Verhandlungswege aus. Zugleich gratulierte der Spitzenparteikader Putin dazu, zur „Förderung des Weltfriedens“ beigetragen zu haben.

Sollte sich am Ende doch die Hoffnung Berlins, Paris’ und Brüssels erfüllen, der Einzige, der Einfluss auf Putin hat, möge diese Chance auch nutzen: Xi?

Experten sind skeptisch. Marina Rudyak, Sinologin an der Universität Heidelberg, sagte dem Tagesspiegel zu dem Telefonat: „Der Anruf war überfällig. Dennoch sollte man Pekings Fähigkeiten, Putin zu beeinflussen, nicht überschätzen.“ Wichtiger sei, dass Xi in dem Gespräch betonte, dass die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität aller Länder aufrechterhalten werden müssen.

Russlands Präsident Wladimir Putin, Verteidigungsminister Sergei Shoigu und sein chinesischer Amtskollege Li Shangfu bei einem Treffen Mitte April in Moskau. © Reuters/Sputnik

„Russland ist wirtschaftlich und finanziell in einer weitaus größeren Abhängigkeit von China als je zuvor – in diesem Sinne hat Xi im Prinzip ein Druckmittel, wenn er es einsetzen will“, sagt Andrew Small, China-Experte vom German Marshall Fund. Die Frage sei jedoch, ob China diesen Hebel nutzen will.

Aus Chinas eigener Sicht sollte es sich nicht in Russlands Entscheidungen bezüglich der Ukraine einmischen, sondern stattdessen die Beziehungen zu Moskau angesichts der wachsenden Rivalität zu den USA und zum Westen weiter vertiefen.

Warum kam der Anruf gerade jetzt?

Spannend für China-Expertin Rudyak ist das Timing. Wahrscheinlich sei, dass die jüngsten Aussagen des chinesischen Botschafters in Paris den Zeitpunkt des Gesprächs beschleunigt haben.

Dieser hatte in einem Fernsehinterview die Souveränität der Länder angezweifelt, die zur ehemaligen Sowjetunion gehörten. „Die Zusage, dass China nun einen Sonderbeauftragten in die Ukraine schicken will, ist ein wichtiges Signal“, sagt Rudyak.

„Es richtet sich wohl vor allem an die post-sowjetischen Republiken, wo China große wirtschaftliche Interessen hat. Dort ist die Aussage des chinesischen Botschafters über ihre Souveränität mit wenig Amüsement aufgenommen worden, um es freundlich auszudrücken.“