Zweiter Vorwahlsieg in New Hampshire Donald Trump lässt sich nicht stoppen

Der Präsidentschaftsvorwahlkampf in den USA scheint vorbei, bevor er richtig Fahrt aufgenommen hat. Mit seinem zweiten Sieg im Rennen um die Nominierung der Republikanischen Partei zurrt Donald Trump seine Favoritenrolle fest.

Ein Überraschungserfolg der ehemaligen UN-Botschafterin Nikki Haley bei den Wahlen in den kommenden Wochen und Monaten ist so gut wie ausgeschlossen – vor allem, weil die nächste Vorwahl, die in South Carolina, erst in vier Wochen stattfindet.

Zwei klare erste Plätze für Trump und große Umfrageabstände bei den nächsten Vorwahlen werden ihre Wirkung auch bei denjenigen entfalten, die Haley mit viel Geld unterstützten. Wer gibt schon gerne Geld für eine verlorene Sache? Spätestens am Super Tuesday, bei dem am 5. März 16 Bundesstaaten, unter anderem die bevölkerungsstarken Kalifornien und Texas, wählen, könnte ihre Kandidatur zu Ende sein.

Juliane Schäuble ist die USA-Korrespondentin des Tagesspiegels.

Haleys gutes Abschneiden in New Hampshire am Dienstagabend mit rund 45 Prozent der Stimmen ist zwar ein Achtungserfolg, aber eben auch nicht mehr. Bei den nächsten Vorwahlen wird sie diesen kaum wiederholen oder gar an Trump vorbeiziehen können. In ihrem Heimatstaat South Carolina, wo sie sechs Jahre lang Gouverneurin war, liegt Trump in Umfragen mit mehr als 30 Prozentpunkten vorne.

Ein Achtungserfolg in New Hampshire, aber wohl chancenlos getgen Trump: Nikki Haley. © Reuters/Faith Ninivaggi

Trump gegen Biden – so sieht es aus

Der Sieger nach zwei Vorwahlen heißt Donald Trump – und so wird es wohl erstmal weitergehen. Wird er Kandidat, trifft er im November aller Voraussicht nach auf Amtsinhaber Joe Biden. Der US-Präsident gewann die Abstimmung bei der demokratischen Vorwahl in New Hampshire, ohne überhaupt auf dem Stimmzettel gestanden zu haben.

Der Hauptwahlkampf beginne heute, tönte der ehemalige Präsidentschaftsbewerber Vivek Ramaswamy bei Trumps Wahlparty. Und dieses Mal hat er recht. Das Rückspiel von 2020 scheint unausweichlich – auch wenn eine Mehrheit der Amerikaner Umfragen zufolge kein Duell des bald 81-jährigen Demokraten gegen den vielfach angeklagten Republikaner will.

Die Biden-Kampagne erweckt den Eindruck, dass damit ihr Wunsch in Erfüllung gehe. Schon seit Monaten konzentrieren der Präsident und sein Team ihre Angriffe auf Trump und die durch ihn ausgehende Gefahr für die amerikanische Demokratie.

In der Nacht zu Mittwoch bat Biden in E-Mails an die Wähler um finanzielle Unterstützung, da er die einzige Person sei, die den Republikaner jemals geschlagen habe. „Wir können das Risiko nicht eingehen, dass Trump – oder irgendein MAGA-Extremist – das Oval Office betritt“, hieß es da mit Bezug auf Trumps Kampagne „Make America Great Again“.

Die internationalen Partner müssen spätestens jetzt zur Kenntnis nehmen, was da ‘im Land der Freien’ droht. Trump und seine Anhänger machen keinen Hehl daraus, was sie alles tun wollen, sobald sie wieder an der Macht sind. Juliane Schäuble

Mit Trump drohe eine Unterwanderung der amerikanischen Demokratie, eine Belohnung der Reichen auf dem Rücken der Mittelklasse und ein landesweites Abtreibungsverbot, so wird in der Mail der Kern der demokratischen Präsidentschaftskampagne beschrieben. Diese Botschaft soll nun ganz oben im Bewusstsein der Amerikaner verankert werden. Oder, wie Biden gerne sagt: „Vergleicht mich nicht mit dem Allmächtigen, vergleicht mich mit der Alternative.“

Amerikas Partner müssen sich wappnen

Aber auch die internationalen Partner müssen spätestens jetzt zur Kenntnis nehmen, was da „im Land der Freien“ droht. Trump und seine Anhänger machen keinen Hehl daraus, was sie alles tun wollen, sobald sie wieder an der Macht sind.

Neben den Racheplänen an den politischen Gegnern, einer offensichtlichen Lust auf autoritäres Regieren und Wahlgeschenken an Konzerne und Superreiche zählt auch eine Neuorientierung der Außenpolitik der Supermacht dazu. Amerikanisches Steuerzahlergeld soll demnach vorwiegend im eigenen Land – etwa an den eigenen Grenzen – und nicht mehr im Ausland ausgegeben werde.

Washington Weekly Newsletter Mehr wissen über die Präsidentschaft von Joe Biden. Kostenlos jeden Donnerstag per E-Mail – vom Team der Tagesspiegel-Experten. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Mit der Rückkehr Trumps steht das amerikanische Engagement für die Nato auf der Kippe und speziell die Unterstützung der Ukraine gegen Russland. Auch der Kampf gegen den Klimawandel wird erneut empfindliche Rückschläge einstecken müssen.

Die Partner dürfen sich zudem auf eine Verschärfung der Handelsstreitigkeiten einstellen. „America first“, Amerika zuerst, lautet das Dogma – und danach folgt erstmal nichts.

Das ist alles nicht neu, aber wann, wenn nicht jetzt, sollten die Europäer diese Szenarien als realistisch ansehen und ernsthaft überlegen, wie sie mit dieser gewaltigen Herausforderung umgehen könnten?

Sie müssen sich darauf vorbereiten, dass sie mit vielen Problemen bald schon auf sich allein gestellt sein könnten. Viel Zeit dafür bleibt nicht.