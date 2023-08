Zwölf Meter hohe Wellen erwartet Hunderttausende Japaner sollen wegen Taifun Häuser verlassen

Wegen eines auf den Süden Japans zusteuernden heftigen Taifuns haben die japanischen Behörden hunderttausende Menschen zur Evakuierung aufgerufen.

Hunderte Flüge wurden abgesagt.

Die japanische Wetterbehörde teilte am Dienstag mit, der Taifun Khanun werde die südjapanische Region Okinawa vermutlich noch am Abend oder am frühen Mittwoch erreichen.

Die Behörde warnte vor bis zu zwölf Meter hohen Wellen, die die Inselgruppe treffen könnten.

Dieses Satellitenbild zeigt Taifun „Khanun“. Er bewegt sich in Richtung Südwesten Japans. Es drohen heftige Winde und Sturmfluten. © Uncredited/Courtesy of National Institute of Information and Communications Technology (NICT)/AP/dpa

Der Verkehr in der Region steht still

Die Meteorologische Behörde des Landes warnte die Bewohner der Inselregion am Dienstag vor der Gefahr durch heftige Winde, vor hohem Wellengang und Sturmfluten.

Flüge aus und nach Okinawa wurden gestrichen, wovon Zehntausende Passagiere betroffen waren.



Der regionale Fähr- und Busverkehr wurde wegen des drohenden Taifuns eingestellt, berichtete der nationale Sender NHK.

Menschen, die allein sind, sind besonders gefährdet

„Viele Menschen bleiben zu Hause, weil ihre Häuser aus Beton sind“, sagte ein Katastrophenschutzbeamter der Regionalregierung von Okinawa der Nachrichtenagentur AFP.

„Aber wir bitten Menschen, die allein oder in Holzhäusern in tiefer gelegenen Gebieten leben, in Erwägung zu ziehen, Schutz zu suchen, bevor der Taifun schlimmer wird.“

„Sehr starker“ Wirbelsturm erwartet

Die Wetterbehörde beschrieb den Wirbelsturm als „sehr stark“.

Bei der Überquerung des Pazifiks habe der Taifun nahe dem Zentrum Windgeschwindigkeit von 252 Kilometern pro Stunde erreicht.

Es ist der sechste Taifun der Saison. Bis Mittwoch könnte er sich weiter der Hauptinsel Okinawa nähern. (AFP, dpa)