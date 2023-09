Kein Comeback des Vorkaufsrecht erwartet : Senat plant einstweilen kein Geld ein

Im Haushaltsentwurf ist, anders als in den Vorjahren, kein Geld für die Ausübung des Vorkaufsrechts vorgesehen. Ob das Instrument damit politisch tot ist, könnte sich an einem Fall in Neukölln entscheiden.