Klima-Podcast Gradmesser Was die Wissenschaft besser machen kann

„Warum wissen wir so viel über den Klimawandel, und trotzdem wird immer noch nicht genügend dagegen getan?“ Das treibt offensichtlich viele Menschen um. Denn so oder etwas anders formuliert haben diese Frage viele Bürgerinnen und Bürger im Wissenschaftsjahr 2022 an das Bundesforschungsministerium gerichtet.

Stefanie Molthagen-Schnöring ist Co-Vorsitzende des „Science Panels“, bei dem die Fragen eingingen. Die Vizepräsidentin der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin spricht im Podcast darüber, warum Faktenwissen allein noch nicht zum Handeln führt, was es braucht, um aktiv zu werden, und was vor allem die Wissenschaft hier noch besser machen kann.

Das Haus von FDP-Ministerin Bettina Stark-Watzinger wollte wissen, welche Fragen den Menschen auf den Nägeln brennen, und zwar zu jedem möglichen Thema. Am Ende ging es bei vielen der insgesamt rund 14.000 Einsendungen um den Klimawandel, Folgen der Erderhitzung, und wie damit umgegangen werden soll. Molthagen-Schnöring, die zu gesellschaftspolitischer Kommunikation und Wissenschaftskommunikation forscht, freut sich vor allem darüber, dass die Klimakrise nicht angezweifelt wird, und die Menschen vor allem wissen wollen, wie dagegen vorgegangen werden kann.

Im Podcast-Gespräch geht es außerdem um aktuelle Krisen, die vorausschauendes Handeln erschweren, um Populismus und Klimaschutz, um positive Erzählungen, von denen die Wissenschaft gerne mehr liefern kann. Und darum, was jetzt mit den ganzen Fragen der Bürgerinnen und Bürger passiert.

Die Fragen der Bürgerinnen und Bürger an die Wissenschaft kann man hier nachlesen. Und hier geht es zum „World Nuclear Industry Status Report 2022“. Denn beim Thema Kernkraft stellen sich hierzulande ja auch gerade eine ganze Menge Fragen.

