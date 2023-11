12,13 Millionen Zuschauer für „Wetten, dass.?“ Was macht das ZDF mit dieser Quote und nach Gottschalks Abschied?

Da hinterlässt Thomas Gottschalk dem ZDF ein Riesenproblem. Soll der Sender „Wetten, dass..?“ trotz des Gottschalk-Abgangs fortsetzen - und wenn ja, mit wem?

12,13 Millionen Zuschauer

Die Abschiedsshow nach 36 Jahren Gottschalk an der Rampe und auf der Couch haben 12,13 Millionen Menschen am Samstagabend eingeschaltet, wie der Sender am Sonntag auf seiner Internetseite mitteilte. Das entspreche einem Marktanteil von 45,3 Prozent.

Das ist eine herausragende Quote, die in diesem Jahr (ohne Fußball-WM) von sicherlich keiner zweiten Sendung im linearen Fernsehen getoppt werden wird. Gottschalk hat mit „Wetten, dass..?“ wieder mal Maßstäbe gesetzt.

Der Bamberger hatte zuvor schon mal seinen Rückzug verkündet. Die erste Revival-Show aus Nürnberg zog 2021 13,8 Millionen Menschen vor den Fernseher. Die zweite Ausgabe aus Friedrichshafen am Bodensee kam auf rund 10,1 Millionen.

„Wetten, dass..?“ ist seit dem Start am 14. Februar 1981 zum Sinnbild deutscher Fernsehunterhaltung geworden. Erfinder Frank Elstner moderierte die ersten 39 Folgen. Sein Nachfolger Gottschalk kam im September 1987 und drückte der Show seinen Stempel auf. Fast 21 Millionen Menschen sahen seine erste Sendung.

Wir sagen noch einmal Danke für viele unvergessliche Momente ZDF-Statement

Das ZDF hat sich bei Thomas Gottschalk nach dessen Rückzug von der Show „Wetten, dass..?“ bedankt. „Wir freuen uns sehr über die große Resonanz zu dieser Show, mit der sich Thomas Gottschalk von ,Wetten, dass..?’ verabschiedet hat und sagen noch einmal Danke für viele unvergessliche Momente“, teilte der Sender am Sonntagmorgen der Deutschen Presse-Agentur mit. Wie es mit dem Format weitergeht, will das ZDF „zu gegebener Zeit“ entscheiden.

Thomas Gottschalks moderierte 154 Ausgaben des TV-Klassikers. Bereits 2011 hatte er sich von „Wetten, dass..?“ verabschiedet, 2014 wurde die Show eingestellt. 2021 gab es ein Comeback mit enormer Zuschauerresonanz, woraufhin der Sender 2022 und 2023 je eine weitere Ausgabe mit Gottschalk folgen ließ.

„Wetten, dass..?“ scheint unsterblich, jedenfalls in den Augen von Millionen Fans vor dem Bildschirm. Wer immer es sich zutrauen wird, die Moderation zu übernehmen, muss aus Gottschalks Schatten heraustreten und den Vergleich mit dem Moderator nicht scheuen. Eine sehr, sehr schwierige Entscheidung steht an. Vielleicht macht es das ZDF richtig, wenn der Sender „Wetten, dass..?“ nicht fortsetzt. Vielleicht. (mit dpa)