Ades Zabel Company mit „Edith rennt“ im BKA Sei doch endlich mal echt!

Ach, daher kennen sie sich. Aus dem Kino Moviemento in Kreuzberg. Da hat Ades Zabel früher als Filmvorführer gejobbt. „Und dann kam der Tom aus Wuppertal in den 90ern auch dahin und ich hab‘ gesagt, stellt den ein“, erzählt Zabel am Ende der rauschenden Premiere von „Edith rennt“ im BKA Theater. Das Off-Kino als Mikrokosmos und Talentschmiede. Tykwer wurde zum Filmproduktionsgründer und A-Regisseur, Zabel zum Drag-Comedian mit eigener Company und B-Movie-Output.

An diesem Abend und im neuen Neuköllnical der Ades Zabel Company sind beide traut vereint. Für die Einspielern in „Edith rennt“ durfte Zabel den Soundtrack und Filmausschnitte aus Tykwers Klassiker „Lola rennt“ plündern. Nun hechelt Zabels Bühnenfigur Edith Schröder mit flammend roter Perücke wie weiland Franka Potente durch Berlin. Und Tykwer feuert die lahme Ente in Regiesprech an: „Ich brauche mehr Leidenschaft, mehr Gefühl. Sei doch endlich mal echt!“

Die Show Ades Zabel als Franka-Potente-Lookalike in „Edith rennt“. © Jörn Hartmann Edith rennt, Regie: Bernd Mottl, mit Ades Zabel, Bob Schneider, Biggy van Blond und Roman Shamov. Zu sehen im BKA Theater, Mehringdamm 34, Kreuzberg. Nächste Vorstellungen: Do 25., Fr 26., Sa 27. April und Mi 1., Do 2., Fr 3., Sa 4. Mai.

Echt ist gar nichts und alles in den Musikshows der Ades Zabel Company, die mitsamt Bob Schneider, Biggy van Blond und Roman Shamov zwanzig Jahre Bestehen im Showbiz feiert. Mit dem Eröffnungssong „Edith rennt, ja, und der Busen schlackert“ leitet das Ensemble zu stampfendem Discobeat den dreistündigen Ritt durch ein „Best of“ ihrer Shows ein.

Die Einspieler dienen als dramaturgischer Kitt zwischen Werken wie der Castingshow-Verulke „Edith Schröder Superstar“ (2003) und „Croco Diabolo“ (1994), einer an Edgar Wallace-Grusel und Dr. Seltsam-Fantasien angelehnten Weltherrschaftsklamotte, die Ades Zabel noch mit seiner vorherigen Truppe, der Teufelsberg Produktion, anzettelte.

Sei doch endlich mal echt! Tom Tyker ermahnt Edith Schröder beim Dreh von „Edith rennt“. © Jörn Hartmann

Zu welchem High-End-Camp sich Ades Zabel über die Jahrzehnte aufgeschwungen hat, zeigen die No-Budget-Filmausschnitte der frühen Jahre, in denen ein junger, schlanker, schlecht ausgeleuchteter Zabel schon 1982 als „Edith Schröder, eine Hausfrau“ unterwegs war. Oder als sein anderes Alter Ego Karin Hoene, eine knorrige Grundschullehrerin für Tuschen aus Haselhorst.

In „Edith rennt“ ist der Trash jetzt vom Feinsten, das Laienspieltheater zu Halbplayback von Bernd Mottl straff inszeniert. Kostümwechsel gibt es reichlich, das Ensemble ist glänzend aufeinander eingespielt und der derbe Berliner Humor sitzt.

Bob Schneider, Roman Shamov, Ades Zabel und Biggy van Blond (v. l.) sind die Ades Zabel Company. © Stephan Noe

Trotz allfälliger Kreisch-Zoten wie einer mit der Bauschaum-Spritze angedrohten Befruchtung, die Edith Schröder als Castingshowgewinnerin aus verqueren PR-Gründen blüht, ist die Ades Zabel Company ja schon lange kein Nischen-Entertainment für die queere Community mehr. „Edith rennt“ ist Volkstheater für das Off-Kudamm-Publikum. Da gehören Sprüche wie „Sei doch nicht so heteronormativ“ oder „Agnes, du alte Nazi-Schlampe“ selbstverständlich dazu.

„Mein Lebenswerk“ ulkt Ades Zabel, als er spät am Abend mit Klemmbrett in der Hand eine lange Liste von Danksagungen verliest. „Danke, dass Du den Quatsch schon so lange mit machst“, sagt er zu Jutta Hartmann alias Bob Schneider, seinem kongenialen Side-Kick seit Teenagertagen. Quatschmachen ist eben auch eine Kunst.