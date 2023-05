Alle Finalisten in der Kurzkritik Wer gewinnt den Eurovision Songcontest?

Der Eurovision Songcontest ist der größte Musikwettbewerb der Welt. Vorjahressieger Ukraine kann den ESC wegen des Krieges nicht ausrichten, so sprang Großbritannien ein. Doch wie wird es in diesem Jahr? Wir stellen alle Finalisten vor:

1 Österreich: Teya & Salena „Who the hell is Edgar?“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Frage, wer zur Hölle dieser Edgar ist, beantworten die beiden in dem Song selbst etwa einhundertmal. Der Refrain „Poe, Poe, Poe, Poe, Poe, Poe, Poe ...“ ist so ziemlich das Eingängigste, was der diesjährige ESC zu bieten hat. Hinzu kommt eine kraftvolle Tanzeinlage. Im Halbfinale bekamen sie in der Halle mit den größten Applaus. Die beiden könnten am Ende weit oben landen.

2 Portugal: Mimicat „Ai coração“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Portugiesen sind ja eigentlich bekannt für ihren weltschmerzhaften Fado. Mimicat aber zeigt hier mal die lebensfrohe Seite – klassische iberische Klänge gibt es trotzdem. Außerdem ist die 38-Jährige ohne Zweifel eine der besten Sängerinnen im Wettbewerb. Ein starker Beitrag.

3 Schweiz: Remo Forrer „Watergun“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Mit der Startnummer 3 wird es zum ersten Mal politisch im Finale. Der 21-jährige Remo Forrer singt davon, dass er kein Soldat sein möchte und der Krieg eine ernste Sache ist. Dem kann man zwar nur beipflichten, ist aber als Botschaft ziemlich dünn. Und die inszenierten Granatenexplosionen und fallenden Bomben auf der Bühne wirken eher geschmacklos als beeindruckend.

4 Polen: Bianka „Solo“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die ersten Sekunden erinnern doch schon sehr an „Don’t let me be misunderstood“ von Santa Esmeralda. Soll wahrscheinlich auch so sein, denn die Polen setzen auf Urlaubsfeeling. Im Hintergrund ein Sonnenuntergang mit Palmen, dazu Steeldrums und Reggae-Klänge. „Solo“ hat aber vor allem Party- und Ohrwurm-Potenzial. Das kann ein gutes ESC-Jahr werden für Polen.

5 Serbien: Luke Black „Samo mi se spava“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

So viele Fragen, die man sich stellt: Worin liegt Luke Black zu Beginn seines Auftritts? In einer Muschel? Oder doch einem weiblichen Körperteil? Was sollen diese Zombies in Raumanzügen? Und warum werden sie von Luke Black auf der Bühne alle gemeuchelt? Dazu ein Song in dem er davon berichtet, lieber schlafen zu wollen. Das Gute am ESC: Man muss nicht alles verstehen. Dieser Beitrag gehört dazu.

6 Frankreich: La Zarra „Évidemment“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Überlebensgroß steht La Zarra zunächst auf der Bühne, um dann langsam zu schrumpfen. An ihrem Gesang kann das nicht liegen. Hier steht eine klassische Chansonsängerin mit einer modernen Discoballade. Doch es bleibt zu befürchten, dass Song und Auftritt am Ende etwas untergehen im Wettbewerb.

7 Zypern: Andrew Lambrou „Break a broken Heart“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Eigentlich wollte Lambrou in diesem Jahr für sein Heimatland Australien antreten, konnte sich aber nicht durchsetzen. Dann griff Zypern zu, Heimat seiner Eltern. Sicherlich keine schlechte Wahl. Auch nicht, den Songwriter der Schwedin Loreen zu engagieren. In seinen hohen Tönen erinnert Lambrou an Sam Ryder, der für Großbritannien im vergangenen Jahr zweiter wurde. So weit oben wird Zypern in diesem Jahr sicher nicht landen. Aber vielleicht schafft es Lambrou ja, ein paar Fanherzen so zu entflammen, wie die Bühne.

8 Spanien: Blanca Paloma „Eaea“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Kann es einen spanischeren Namen geben als Blanca Paloma? Und dann auch noch dieses Lied, ein moderner Flamenco dargeboten mit blutrot gekleideten Frauen, in dem die Sängerin ihrem kleinen Sohn zum Einschlafen erklärt, dass sie gerne auf dem Mond beerdigt werden will, um von dort über ihn zu wachen. Also hier lebt das Drama! Der Auftritt hat dabei schon was hypnotisches. Die spanischen Fans in Liverpool jedenfalls sind begeistert und glauben an den ersten ESC-Sieg seit 1969. Doch lässt sich wirklich ganz Europa in den Bann ziehen?

9 Schweden: Loreen „Tattoo“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Wie Loreen da bei ihrem Auftritt so auf die Bühne liegt, zwischen zwei riesigen Bildschirmen, könnte man denken, sie sei lebendig begraben worden. Und dann auch noch diese krallenartigen Fingernägel ... Schweden will jedenfalls nichts dem Zufall überlassen. Mit Loreen tritt eine bekannte Sängerin an, die den ESC 2012 bereits gewinnen konnte. Der Song stammt unter anderem von Thomas G:son, der 2012 schon den Siegertitel komponierte. Keine Frage also, dass Loreen als Topfavoritin gilt. Natürlich ist „Tattoo“ ein radiotauglicher Powersong, der in vielen Ländern schon in den Charts ist. Aber es bleibt das Gefühl, als würde es Schweden diesmal zu sehr erzwingen wollen.

10 Albanien: Albina & Familja Kelmendi „Duje“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Da stehen sie jetzt also, wie die albanischen Kardashians: Sängerin Albina, ihre Eltern, ihr Bruder, ihre Schwestern. Familiensache eben. Und worüber singen sie? Die Familie natürlich. Dabei hat man über weiter Teile des Auftritts das Gefühl, als würden sie eine Alltagsszene nachspielen, in der die Eltern aus dem Hintergrund immer auf ihre Tochter einreden. „Tu dies!“ „Lass das!“ Schon der Einzug ins Finale ist ein Erfolg.

11 Italien: Marco Mengoni „Due vite“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Im ersten Moment könnte man denken, der zypriotische Kandidat Andrew Lambrou hat sich hier noch mal eingeschlichen. Doch bei Mangoni springt der Funke über, der bei Lambrou noch fehlte. „Due Vite“ gehört zu den stärksten Balladen des Wettbewerbs. 2013 wurde Mengoni schon einmal Siebter beim ESC. Eine Platzierung mit der er jetzt auch zufrieden sein dürfte und die erreichbar scheint.

12 Estland: Alika „Bridges“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Wie kommt man eigentlich auf die Idee, die Sängerin an ein automatisches Klavier zu setzen, sie spielen zu lassen, um dann zu zeigen, guck mal, hier geht alles von selbst? Alika jedenfalls gibt ihre Bestes, singt gut und kraftvoll. Doch hängen bleibt von all dem nur das komische Klavier, das sich bis zum Ende selbst spielt.

13 Finnland: Käärija „Cha Cha Cha“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Wenn der 29-Jährige in seinem neongrünen Bolero über die Bühne tobt, ist das ganz sicher kein Cha-Cha-Cha. Hier verschwimmen die Grenzen zwischen Musik und Perfomancekunst. Käärija ist der auffälligste Künstler im Wettbewerb, sein Song ist eingängig und macht, wenn man sich drauf einlässt, richtig Spaß. Die Woche in Liverpool hat gezeigt: Das Publikum liebt „Cha Cha Cha“. Ein Topfavorit.

14 Tschechien: Vesna „My Sister’s Crown“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Es ist ein ESC der starken Frauen und mit vielen Beiträgen über female empowerment. Die Tschechen schicken gleich sieben Frauen auf die Bühne, alle in Pink und mit der Botschaft: Wir sind nicht eure Puppen. Musikalisch aber fällt das Lied kaum auf. Das wird eher ein Platz am unteren Ende des Tableaus.

15 Australien: Voyager „Promise“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Seit 2015 nimmt Australien am ESC teil und in jedem Jahr haben Voyager versucht, die Vertreter für Down Under zu werden. Schon so viel Hartnäckigkeit muss belohnt werden. Im Wettbewerb sind sie die erste klassische Rockband, zeigen eine routinierte und sehenswerte Bühnenshow mit einem Part zum Mitgrölen. Sie fischen sicher im selben Becken, wie der deutsche Beitrag – und schneiden wohl besser ab.

16 Belgien: Gustaph „Because of you“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Der eigentliche Star dieses Auftritts ist der Tänzer, der in bester Drag-Race-Manier über die Bühne stürmt – und Sänger Gustaph trotz pinker Plusterhosen und Riesenhut ein bisschen wie einen Steuerberater aussehen lässt. Der Song mit seinen 90er-Jahre-Vibes läuft schon jetzt in jedem Liverpooler Club. Partystimmung garantiert. Das sollte doch auch ein paar Punkte bringen. Zumal es einer der wenigen Beiträge ist, der explizit queere Elemente zeigt.

17 Armenien: Brunette „Future Lover“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Größer könnte der Stimmungsunterschied zum belgischen Vorgänger kaum sein. Brunette steht, liegt, sitzt alleine auf der Bühne und singt über die Liebe in Gedanken. Eine Liebe, von der sich hofft, sie irgendwann zu erleben. Der Auftritt ist clever gemacht, mit einer riesigen weißen Fläche, auf der sich Brunette bewegt und die mal wirkt wie Meer, mal wie Feuer und mal wie ein weißes Nichts. Im Halbfinale beeindruckte die 21-Jährige die Halle mit ihrer Stimme. Sie könnte einer der Überraschungen werden.

18 Moldau: Pasha Parfeni „Soarele și luna“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Und noch ein Rückkehrer zum ESC. Parfeni wurde 2012 in Baku Elfter. Ein starker Platz, der diesmal nicht zu erreichen sein dürfte. Zu beliebig das Lied, zu wenig ergreifend der Auftritt. Da nützt auch die traditionelle Flöte nichts, die im Vorjahr Kalush Orchestra aus der Ukraine zum Sieg verhalf.

19 Ukraine: Tvorchi „Heart of Steel“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Apropos Ukraine. Geschickt verbindet dieser Song Elektro mit R’n’B und verbreitet dabei eine beklemmende Stimmung. Die Idee zu dem Text soll Sänger Jeffrey Kenny gehabt haben, als er Bilder aus dem von russischen Soldaten eingekesselten Asow-Stahlwerk gesehen hat. Wieder mal ein starker Beitrag der Ukraine. Einer der Favoriten.

20 Norwegen: Alessandra „Queen of Kings“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Besonders originell ist Norwegens Beitrag nicht. Eher eine klassische Pop-ESC-Hymne mit eingängiger Melodie, treibenden Beats und einer Mutmacher-Message. Daran ist erst mal nicht viel falsch, aber auch nicht alles richtig. Im Vergleich zu anderen Beiträgen in der Konkurrenz wird es Alessandra schwer haben.

21 Deutschland: Lord of the Lost „Blood & Glitter“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Das Gute ist ja, schlechter als vergangenes Jahr kann Deutschland gar nicht abschneiden. Aber die Chancen stehen gar nicht schlecht, dass es sogar ein paar Plätze nach oben geht. Lord of the Lost fallen auf und das ist schon ein Plus beim ESC. Außerdem haben sie ihre Fans, auch außerhalb von Deutschland. Ein paar Punkte sollten drin sein.

22 Litauen: Monika Linkytė „Stay“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Ob Monika das so toll findet, direkt nach dem deutschen „Glamstein“-Beitrag anzutreten? Zu Beginn ihrer Ballade steht die junge Frau nämlich ganz alleine auf der Bühne. Sie erzählt von ihren Ängsten, ihren Sorgen, ihrer Traurigkeit, die sie seit der Jugend begleitet und dass sie Hilfe braucht von Menschen, die sie lieben. Das ist berührend, aber auch zu schnell vergessen.

23 Israel: Noa Kirel „Unicorn“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die 22-jährige Noa Kirel wurde als israelische Kandidatin vorgestellt, bevor sie selbst davon wusste. Das ist doch mal eine Karriere. Dafür rekelt sie sich jetzt sehr selbstbewusst auf der Bühne. Kein Beitrag versprüht mehr Sex. Dazu eine eingängige Handbewegung, die sich wunderbar in den sozialen Medien verwenden lässt (Daumen an die Stirn, den kleinen Finger abspreizen und damit eine Art Horn bilden). In Liverpool kam Kirels Auftritt immer gut an – und auch im Rest Europas wird sie ihre Fans finden. Israel könnte ganz vorne mitspielen.

24 Slowenien: Joker Out „Carpe Diem“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

In ihrer Heimat sind die fünf Jungs schon große Stars. In Liverpool versuchen sie es mit einer Beatles-Kopie – jedenfalls optisch. Das kommt gut an, genauso wie ihre Musik. Joker Out wissen, wie sie ein Publikum für sich gewinnen, die Erfahrung und auch den Spaß auf der Bühne merkt man ihnen deutlich an. Und sie haben den Vorteil, die einzige Indie-Band zu sein, die in diesem Jahr dabei ist. Fanlieblinge, die es unter die Top Ten schaffen können.

25 Kroatien: Let 3 „Mama ŠČ!“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Wer Let 3 zum ersten Mal sieht, dem dürfte erst mal der Mund offen stehen bleiben. Im Mittelpunkt eine Führer-Figur in rosafarbener Uniform, neben ihm vier Gefolgsmänner, die sich unrhythmisch bewegen. Dazu der vielleicht simpelste Text: „Mama hat einen Traktor gekauft. Mama hat einen Idioten geküsst. Mama, ich gehe in den Krieg“. Was will uns Kroatien damit sagen? Ziemlich viel. Der Beitrag ist der politischste im Wettbewerb und eine Kritik an Russlands Krieg in der Ukraine. Denn mit „Mama“ ist „Mutter Russland“ gemeint. Dazu eine Führerperson, die im Verlaufe des Auftritts immer lächerlicher wird. Das muss einem musikalisch nicht gefallen, ist aber ein ungewohnt starkes Zeichen für einen ESC.

26 Vereinigtes Königreich: Mae Muller „I wrote a song“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Bevor jemand fragt: Ja, Mae Muller hat dieses Lied tatsächlich geschrieben. Doch wer hier auf einen selbstreferenziellen Song mit Metaebene hofft, wird enttäuscht. Das ist gut produzierter, aber seichter Pop. Nach dem zweiten Platz im Vorjahr droht nun wieder der Rückfall in punktloserer Zeiten.