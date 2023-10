Andreas Dresen über ostdeutschen Trotz „Die Welt, in der wir leben, ist nicht gottgegeben“

Herr Dresen, Sie haben 18 Spielfilme gemacht, fast ebenso viele Kurz- und Dokumentarfilme. Es gibt aber einen Satz, der für alle Ihre Figuren gelten könnte. Er kommt von Gundermann: „Aber ist aber mein Lieblingswort.“

Einen gewissen Widerspruchsgeist und eine innere Widersprüchlichkeit eint die Figuren schon. Bei Gundermann ist das natürlich auf die Spitze getrieben, der Mann ist ja ein wandelnder Widerspruch in sich. Von ihm gibt es noch einen anderen, sehr schönen Satz: „Ich habe aufs richtige Pferd gesetzt, aber es hat nicht gewonnen.“

Im Zuge der Wende haben Sie selbst für die DDR demonstriert.

Für ihren Erhalt im Rahmen einer Konföderation, ja. Das war bei der Dokumentarfilmwoche in Leipzig. Da war der Slogan „Wir sind das Volk“ schon gekippt in „Wir sind ein Volk“. Und dann haben ein paar Intellektuelle aus dem Osten angemahnt, nicht von 0 auf 100 eine Wiedervereinigung zu machen. Das war richtig, finde ich auch heute noch.

Das hohe Tempo des Einigungsprozesses ist ein Geburtsfehler. Wir haben damals als Filmstudenten völlig naiv gegen die große Demo von Hunderttausenden eine Gegendemo gemacht. Ich wurde noch nie in meinem Leben so beschimpft. Es hat nicht viel gefehlt, dass wir verprügelt worden wären.

Die Mehrheit trifft die Entscheidung, der muss man sich beugen. Da darf man nicht heulen. Andreas Dresen über die Wiedervereinigung

Sie haben Erfahrung damit, gegen den Strom zu schwimmen. Auch Ihre Figuren setzen sich oft gegen Mehrheitspositionen durch.

Ob das bei allen Figuren so ist, weiß ich gar nicht. Bei Gundermann sicherlich. Wobei er ja auch unbedingt in die SED wollte. Damit war er eigentlich Konsens, hatte sich das aber völlig anders vorgestellt als die Genossen. So ähnlich war das auch bei mir im Osten. Ich fand die Idee gut, aber die Umsetzung eine Katastrophe. Das wollte ich nicht, diese Lügerei.

Auf den Demonstrationen 1989 ging es um Öffnung und Demokratisierung. Für Menschen wie mich war es dann eine große Enttäuschung, als es plötzlich in die andere Richtung kippte: Jetzt werden wir Kapitalisten. Aber gut, das ist halt Demokratie. Die Mehrheit trifft die Entscheidung, der muss man sich beugen. Da darf man nicht heulen.

Zur Person Andreas Dresen, geboren 1963 in Gera, gehört zu den bedeutendsten deutschen Filmregisseuren. Er studierte an der Filmhochschule in Babelsberg, wo er unter anderem auf Laila Stieler traf, die Drehbücher vieler seiner Filme schrieb. Auch Dresens neuer Film „In Liebe, Eure Hilde“ ist mit Stieler gemeinsam entstanden. Er kommt 2024 in die Kinos. Seit 2012 ist Dresen zudem Verfassungsrichter in Brandenburg. Er lebt in Potsdam, wo ihm das Filmmuseum aus Anlass seines 60. Geburtstages zwei Ausstellungen schenkt: Im Foyer ist eine Ausstellung von Filmplakaten zu sehen, und vom 7. Oktober bis 30. Dezember läuft die große Sonderausstellung „Voll das Leben! Andreas Dresen und Team“.

Sehen Sie die heutige politische Stimmung im Land in einer Kontinuität mit der Enttäuschung damals? Die meisten Stimmen in Brandenburg hat derzeit die AfD.

Es ist bitter. Aber besser als Monchi, der Sänger der Band Feine Sahne Fischfilet, kann man es nicht sagen: Wenn mir das Bier in der Kneipe nicht schmeckt, gehe ich ja auch nicht aufs Klo und saufe aus der Pissrinne. Man kann sicherlich über vieles enttäuscht sein in der Gegenwart, aber deswegen muss man ja nicht eine extremistische Partei wählen.

Auf der anderen Seite bin ich weit davon entfernt, alle Leute, die AfD wählen, zu denunzieren und als Nazis zu brandmarken. Letztendlich ist die Partei nicht verboten, und man muss eine demokratische Form finden, mit ihr und ihren Wählern umzugehen. Man darf sie nicht ausgrenzen.

2021 zeichnete Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke Andreas Dresen mit dem Verdienstkreuz aus. © MANFRED THOMAS TSP

In Ihrem aktuellen Film „In Liebe, eure Hilde“ geht es um die Rote Kapelle. Menschen, die während der NS-Zeit nach einer Haltung gegen den politischen Mainstream suchten. Was hat Sie gerade heute daran gereizt?

Der Mensch Hilde Coppi. Das war keine Widerstandskämpferin, die mit geballter Faust ihren Protest in die Welt schreit, sondern eine sehr stille, bescheidene Person. Sie hat als ärztliche Assistentin gearbeitet, war dann in der Reichs-Versicherungsanstalt. Ihr Mann Hans Coppi war Dreher, beides sogenannte „einfache Menschen“. Hilde ist ihrem Herzen gefolgt und hätte immer gesagt: Ich habe nur gemacht, was ich für menschlich und richtig gehalten habe. Und das musste nicht ideologisch durchsetzt sein.

Damit erzählen Sie deutschen Widerstand anders, als es sonst oft passiert.

Wenn wir über deutschen Widerstand reden, geht es meist um Stauffenberg, um die bürgerlichen Leute, auch um Hans und Sophie Scholl natürlich. Dass bei der Roten Kapelle so unterschiedliche Menschen versammelt waren, finde ich spannend. Dass eben auch Leute, die keine Riesenbildung hatten, sagten: Ich muss mich dagegen positionieren. Oder eher: für etwas. Für eine Menschlichkeit.

So wie Sie das beschreiben, ist Widerstand nichts Heldisches. Sondern hat vor allem damit zu tun, zunächst eigene Widerstände zu überwinden.

Wir sind in der DDR mit einem heroischen Widerstandskämpferbild erzogen worden, die hatten übermenschlichen Mut und Standhaftigkeit. Aber dahinter steckte politische Absicht. Denn wenn diese Menschen so überhöht werden, sagt man sich selbst: Das könnte ich nie. Und schon macht man es eben auch nicht. Deswegen ist zu viel Ehrfurcht vor Leuten, die sich widerständig verhalten, systemerhaltend. Und damit falsch. Man muss sie als Gefährten sehen.

Alexander Scheer als singender Baggerfahrer Gerhard Gundermann im Film von Andreas Dresen. © Peter Hartwig/Pandora Film

Systemerhaltend ist falsch, sagen Sie. Und richtig ist, was das System hinterfragt?

Die Welt, in der wir leben, ist nicht gottgegeben. Gesellschaftliche Strukturen sind menschengemacht und nicht für die Ewigkeit. Für mich war ‘89 eine sehr einschneidende Erfahrung. Einen Tag nach der Maueröffnung guckte ich durchs Brandenburger Tor rüber in mein ehemaliges Land. In dem Moment habe ich zum ersten Mal begriffen, dass das Brandenburger Tor ein Tor ist. Zum Durchgehen!

Bis dahin war es für mich immer nur die Grenze des Landes gewesen. Meine Welt stellte sich vom Kopf auf die Füße. Ich habe damals realisiert, dass man als Mensch Steine zum Tanzen bringen kann. Und auch Verhältnisse. Ein System muss nicht erhalten werden, es muss ständig einen evolutionären Prozess durchlaufen, sich verändern, verbessern, erneuern.

Haben Sie deshalb im April 2022 auch den ersten Offenen Brief an Olaf Scholz unterschrieben? Er hat Ihnen viel Kritik eingebracht.

Das war so ziemlich das Heftigste, was ich bisher erlebt habe. Wir haben sogar Morddrohungen erhalten. Dabei hatten wir uns keineswegs gegen Hilfe für die Ukraine ausgesprochen, sondern vor allem um Augenmaß gebeten. Die folgende öffentliche Herabwürdigung und kampagnenartige Diffamierung überstieg dann aber meine Vorstellungskraft.

Dies ist immer noch eine Demokratie, sie lebt in ihrem Wesen vom Meinungsstreit. Also müssen wir aushalten, wenn jemand anderer Meinung ist und miteinander respektvoll umgehen. Ich kann durchaus auch einstecken, aber es ist manchmal erschreckend, auf welchem Niveau Debatten heute geführt werden.

Die Fotoausstellung „Andreas Dresen Filmplakate“ läuft zum 60. Geburtstag des Regisseurs im Filmmuseum Potsdam. © Manfred Thomas/Manfred Thomas

Warum blieb es bei der Unterschrift unter dem ersten Brief? Es folgten andere.

Man muss nicht dauernd mit wehenden Fahnen durch die Straßen marschieren. Ich mache das mal, aber es ist dann irgendwie auch blöd, wenn man dauernd Briefe schreibt, die im Grunde genommen immer das Gleiche sagen.

Ihre Position in Bezug auf die Ukraine-Politik ist die Gleiche geblieben?

Olaf Scholz wird ständig dafür kritisiert, dass er so lange für seine Entscheidungen braucht. Ich finde das aber richtig. Es sind so schwerwiegende Fragen, da muss man wirklich in alle Richtungen gucken, sich abstimmen und sehr sorgsam sein. Ich meine, wir reden von einem Krieg. Das ist ein Spiel mit dem Feuer.

Was hat das mit Ihnen damals gemacht, dass der Weg zu „Gundermann“ so steinig war? Lange Zeit hatten Sie Probleme, diese Geschichte eines ostdeutschen Liedermachers finanziert zu bekommen. Hat es Sie ostdeutscher werden lassen?

Es hat eine gewisse Bockigkeit erzeugt, bei meiner Drehbuchautorin Laila Stieler auch. Viele Jahre haben uns alle erzählt: Wer will denn einen singenden Baggerfahrer aus der Lausitz sehen? Dazu noch ein Stasispitzel! Und wenn einem das so lange Zeit immer wieder gesagt wird, fängt man an, es zu glauben. Irgendwann als wir kurz vor den Dreharbeiten in Finanzierungsschwierigkeiten gerieten, entstand bei mir so eine Starrköpfigkeit: jetzt erst recht. Und dann schlichen sich auch so bockige Formulierungen ein: „Ich will die Deutungshoheit über meine Biografie zurückhaben.“

Ich will die Deutungshoheit über meine Biografie zurückhaben. Andreas Dresen über Ost-West-Debatten

Haben Sie die Debatte um das Buch von Dirk Oschmann verfolgt?

Teilweise, aber das Buch habe ich noch nicht gelesen.

Oschmann sagt, es werde fast immer von außen entschieden, was es bedeutet, ostdeutsch zu sein. Wodurch sich bei ihm eingestellt hat, was Sie gerade beschrieben haben. Trotz.

Ich habe kürzlich geäußert, dass das 1990 keine Wiedervereinigung war, sondern die feindliche Übernahme eines zusammengebrochenen Systems, leider mit überwiegender Zustimmung seiner Bürger. Bis heute sind fast alle Führungspositionen im Osten von Westdeutschen besetzt. Darauf schrieb mir ein Herr aus Stuttgart in Bezug auf die AfD (liest vom Handy ab): „Sehr geehrter Herr Dresen, trösten Sie sich, wenigstens der Abschaum, der dieses braune Pack wählt, kommt doch überwiegend aus dem Osten der Republik. (…) Leistungswille, Gestaltungskraft, Offenheit, Lernbereitschaft, Kompetenz sind Voraussetzungen, um Führungspositionen zu besetzen. (…) Die meisten demokratisch gesinnten Ostdeutschen sind gegangen, auch nach der Wende. Der Bodensatz ist geblieben.“ Das ist schon ein Knaller.

Andreas Dresen griff bei der Kinotour zu „Gundermann“ selbst in die Saiten. © MANFRED THOMAS TSP

Und Sie, als Teil dieses „Bodensatzes“, haben dennoch geantwortet?

Ja, relativ knapp. „Menschen in Ost oder auch West, die eine wenn auch aus meiner Sicht sehr zweifelhafte Wahlentscheidung treffen, sind für mich kein Abschaum. (…) Vielleicht erklärt sich der Frust manches AfD-Wählers aber aus der Erfahrung mit Menschen wie Ihnen, die per se Menschen aus dem Osten ‚Leistungswillen, Gestaltungskraft, Offenheit, Lernbereitschaft und Kompetenz’ absprechen, weshalb sie eben scheinbar keine Chance verdienen.“

Woher nehmen Sie den Großmut, um bei Post wie dieser höflich zu bleiben?

Manchmal fällt es schwer. Er benutzt ja quasi Nazi-Terminologie: „Pack“, „Abschaum“, das könnte man bei Klemperers „LTI“ finden. Und so ein Mensch denkt dann, er ist der größte Demokrat. Da merkt man schon, wie hochgefahren diese Diskussion auch über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch ist. Wenn ich so etwas lese, kriege ich natürlich auch Wut.

Sie können Ihre Wut in gut formulierte Emails oder Filme übersetzen. Wohin aber soll die Wut von Leuten, die nicht diese Auswege haben?

In Beteiligung. Eine Demokratie ist immer nur gut, wenn alle auch mitmachen. Und es ist ja nicht so, dass es keine Möglichkeiten zur Gestaltung gibt. Klar ist das anstrengend. Demokratie ist immer anstrengend, weil man aus verschiedenen Richtungen versucht, eine Meinung zu bilden. Und dabei entsteht meist ein Kompromiss. Dann sind alle ein bisschen unzufrieden, aber vielleicht auch ein bisschen zufrieden. Ich wüsste keine bessere Alternative.

Humor ist eine anarchische Kraft. Andreas Dresen über das Filmemachen

Sie selbst waren zehn Jahre lang Verfassungsrichter in Brandenburg.

Ich bin es immer noch! Bisher ist kein Nachfolger gewählt worden. Im Landtag ist man sich nicht einig. Ich habe mir die Termine des Verfassungsgerichts bis Ende des Jahres schon mal im Kalender blockiert.

Was war Ihr Impuls, den Richter-Job überhaupt auf sich zu nehmen?

Ich hatte damals gerade den zweiten „Wichmann“-Film gedreht und war ein Jahr lang mit dem CDU-Mann durch seinen Wahlkreis gefahren. Und ich hatte ganz oft das Gefühl, mich in den leider manchmal sehr zu Unrecht meckernden Bürgern selbst wiederzuerkennen, denen er da gegenüberstand.

Wenn man mal die Perspektive wechselt, merkt man plötzlich: Es gibt ganz schön viele Politiker, die eine wahnsinnige Arbeit leisten. Man macht es sich doch sehr leicht, wenn man abends vor der Glotze hockt und sagt: Oh, diese Idioten! Ich habe damals gedacht: Wie beteilige ich mich selbst eigentlich? Man darf nicht in der Mecker-Ecke sitzen bleiben.

Neben dem Aber-Faktor eint Ihre Filme noch etwas: der Humor. Ist Lachen unsere größte Widerstandskraft?

Humor ist eine anarchische Kraft. Rabyie Kurnaz beispielsweise, eine türkische Hausfrau aus Bremen, die fünf Jahre lang kämpfte, um ihren unschuldigen Sohn Murat aus dem Lager von Guantanamo zu befreien, ist eine sehr fröhliche, kraftvolle Person. Ich dachte, als ich den Film „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ drehte, immer: Ohne ihren Humor hätte sie diese fünf Jahre nicht überlebt.

Es ist eine schöne menschliche Eigenschaft, dass es selbst in düstersten Situationen manchmal Momente gibt, wo man plötzlich aus irgendeinem aberwitzigen Grund lachen muss. Dass wir uns dann über die Düsternis erheben und die Situation, in der wir uns befinden, diese vielleicht schwere, böse Wirklichkeit, einfach verlachen.