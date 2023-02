Ausstellung im Wiener Belvedere Woher Gustav Klimt seine Ideen nahm

Heute würden die Kollegen womöglich vor Gericht ziehen. Urheberrechte wiegen schließlich schwer. Wer etwas erfindet, der will sich den Ruhm nicht von anderen streitig machen lassen. Gustav Klimts Zeitgenossen scheinen da milder gewesen zu sein. Die meisten haben vermutlich nicht einmal mitbekommen, dass der Wiener Jugendstil-Maler sich kühn bei den anderen Künstler bediente. Er imitierte Motive und Malstile, erprobte den nervösen Pinselstrich eines van Gogh oder die wilde Farbigkeit der Fauves.

Im Wiener Belvedere kann man nun auf faszinierende Weise nachverfolgen, von wem sich Gustav Klimt (1862 - 1918) inspirieren ließ und bei welchen Kollegen er mitunter abkupferte, ja deren Ideen hemmungslos in sein Werk integrierte. Ausgerechnet in seiner Heimatstadt Wien wird Klimts Nachruhm nun zwar nicht direkt in Frage stellt, aber doch relativiert. „Großartiges vollbringen wir selten allein oder in völliger Isolation“, heißt es in der Schau, „das gilt selbst für herausragende Künstler wie Gustav Klimt.“

Die Ausstellung „Klimt. Inspired by Van Gogh, Rodin, Matisse...“ geht auf ein Forschungsprojekt zurück, das zusammentrug, welche Werke Klimt um 1900 in Wien wie auch bei seinen diversen Reisen gesehen haben muss. Denn der Maler war umtriebig. Während in Wien noch die historistische Kunst en vogue war, entwickelten sich in Paris längst neue, moderne Stile. Klimt kannte sie. „Gestern mit Tschudi Privatgalerie besucht – Cezanne – Monet – sehr schön“, notierte 1909 in Paris.

Die Ausstellung im Unteren Belvedere präsentiert im direkten Vergleich Klimts Vorbilder und zeigt, was er von diesen übernahm. Mal war es die Silhouette einer Frauenfigur, mal erprobte er die Abstraktion, die er zuvor auf einem Stoffbild von Margaret MacDonald Mackintosh gesehen hatte. Er ließ sich von van Gogh anregen oder von Claude Monet – auch wenn er deren radikale Modernität nicht erreichte.

Gustav Klimts Porträt von Johanna Staude (1917/1918). © Johannes Stoll / Belvedere, Wien

Georg Minne hätte vermutlich gute Chance vor Gericht gehabt: Klimt übernahm eins zu eins die ungewöhnliche Armhaltung, mit der der Bildhauer einen Jüngling in Marmor dargestellt hatte. Auch Lawrence Alma-Tadema könnte im Nachhinein verschnupft gewesen sein, dass Klimt sich von ihm inspirieren ließ. Schließlich wurde der Wiener Maler weltberühmt, während der Ruhm des viktorianischen Malers sank.

Es blieb aber auch zu seinen Lebzeiten keineswegs unentdeckt, dass Klimt sich offen bei anderen bediente. Er sei „der emsigste und geschickteste aller Verwandlungskünstler und Nachempfinder“, kommentierte 1902 Klimts Malerkollege Adalbert Seligmann. Trotzdem wird das wenig am Mythos Gustav Klimt ändern. Es werden weiterhin zahllose Besucher aus aller Welt zu seinem berühmten Gemälde „Der Kuss“ pilgern.

Die Ausstellung wertet den beliebten Maler nicht ab, sondern verbucht es eher als Qualität, dass er sich für die Moderne interessierte und sein Werk lebendig hielt, statt das Immergleiche zu reproduzieren. Seine Qualität war, die Anregungen nicht adeptenhaft zu übernehmen, sondern so in sein Werk zu integrieren, dass seine Handschrift doch erhalten blieb. Deshalb erkennt man bei aller Vielfalt immer Klimt – auch dort, wo er japanische Holzschnitte nachahmte oder bei Claude Monet eine sich im Wasser spiegelnde Landschaft abschaute.

Zur Ausstellung Die Ausstellung „Klimt. Inspired by Van Gogh, Rodin, Matisse...“ im Wiener Unteren Belvedere entstand gemeinsam mit dem Amsterdamer Van Gogh Museum. Bis 29 Mai, Unteres Belvedere, Rennweg 6A, täglich 9 bis 18 Uhr. Das Belvedere besitzt die größte Klimt-Sammlung. Sein bekanntestes Bild, „Der Kuss“, hängt im Oberen Belvedere.

So ist diese Ausstellung nicht nur sehenswert, sondern rückt die irrige Vorstellung gerade, dass Künstler geniegleich alles aus sich heraus schöpfte. Letztlich ließe sich wohl für alle Künstler nachzeichnen, woher sie sich ihre Anregungen für das holten, was später als ihre Erfindung gepriesen wird.

