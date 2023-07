Band mit Welterfolgen wie „Hotel California“ Die Eagles kündigen ihre Abschiedstournee an

Die legendäre Rockband The Eagles hat ihre Abschiedstournee angekündigt. Mit „The Long Goodbye“ („Der lange Abschied“) wollten sie nach 52 Jahren zum letzten Mal auf Tour gehen, teilte die Band am Donnerstag (Ortszeit) auf ihrer Webseite mit.

Sie hätten viel länger durchgehalten, als sie sich je erträumt hätten. „Dies ist unser Abgesang, aber die Musik geht weiter und weiter“, hieß es in dem Statement.

Die Tournee soll den Angaben zufolge am 7. September mit einem Konzert im New Yorker Madison Square Garden beginnen. Danach sind zunächst zwölf weitere Konzerte in den USA angesetzt.

Die Band, die durch Hitsongs wie „Hotel California“, „Take It Easy“ oder „Peaceful Easy Feeling“ in den 70er Jahren berühmt wurde, ließ aber offen, wie lange ihre Tournee dauern und an welchen weiteren Orten sie noch Station machen wird. Sie wollte „so viele Auftritte in jedem Markt absolvieren“, wie es das Publikum verlange.

Voraussichtlich werde die Tournee bis ins Jahr 2025 hinein dauern. Begleitet werden die Eagles auf der Tournee von der ebenfalls weltberühmten US-Band Steely Dan.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

„The Eagles haben eine wundersame 52-Jahre-Odyssee hinter sich, bei der sie für Menschen überall rund um den Globus aufgetreten sind“, hieß es in der Mitteilung. „Unser langer Lauf hat viel länger gedauert, als irgendeiner von uns sich jemals erträumt hat. Aber alles hat seine Zeit, und für uns ist die Zeit gekommen, den Kreis zu schließen.“

Bandgeschichte mit Rissen

Eigentlich waren die Eagles als Begleitband für die Country-Rock-Sängerin Linda Ronstadt gegründet worden, doch die Musiker traten schnell aus ihrem Schatten. 1972 erschien das Debütalbum „Eagles“, gefolgt von zahlreichen Hitalben, darunter „Hotel California“ und „Their Greatest Hits (1971-1975)“.

Die Eagles sind die Schöpfer diverser unvergesslicher Hits, darunter auch „One of These Nights“ oder „Take It to the Limit“, mit denen sie in den 1970er Jahren häufig die Hitlisten dominierten. Die Band prägte die sogenannte West Coast Music, eine vom Country geprägte, sehr melodische Stilrichtung des Rock.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Insgesamt sechs der begehrten US-Musikpreise Grammys heimsten die Eagles im Laufe der Jahrzehnte ein - von der Auszeichnung für das Album des Jahres für „Hotel California“ 1977 bis zum Preis für die beste Pop-Instrumental-Darbietung für „I Dreamed There Was No War“ im Jahr 2008.

Die Eagles tourte über Jahrzehnte hinweg durch die Welt und verkaufte weit über 100 Millionen Platten. 1998 wurden sie in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Die Band spielte im Laufe der Jahrzehnte in unterschiedlichen Besetzungen. Anfang der 80er Jahre trennten sich die Eagles nach Streitereien, die Bandleader und Gitarrist Glenn Frey und Don Henley verfolgten eigene Projekte. 1994 fanden beide jedoch wieder zusammen.

Von den Gründungsmitgliedern gehört heute nur noch der 75-jährige Henley der Band an. Frey starb 2016 im Alter von 67 Jahren. Zu den Eagles gehört heute sein Sohn Deacon Frey. (AFP, dpa)